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От «Доктора Хауса» до «Мистера Пипа»: лучшие роли Хью Лори

Актеру Хью Лори исполнилось 65 лет

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Британский актер Хью Лори родился 11 июня 1959 года в Оксфорде в семье врача и домохозяйки. Родители — выходцы из Шотландии — соблюдали традиции пресвитерианской церкви и воспитывали сына в строгости. Хью получил хорошее образование: сначала он учился в оксфордской школе Dragon School, а затем в закрытом пансионе для мальчиков в Итоне, после которого поступил в Кембриджский университет на факультет антропологии и археологии.

Будучи студентом, Лори увлекся театром: вместе с однокурсниками Стивеном Фраем и Эммой Томпсон он принимал участие в любительских постановках университетского драматического клуба Footlights. В 1981 году он стал президентом этого театра и вместе с друзьями поставил на его сцене комедию The Cellar Tapes, которая принесла дебютантам первую театральную премию и контракт на телетрансляцию на одном из британских каналов.

Успех на родине пришел к Лори после выхода комедийного телесериала «Черная гадюка» (1983-1989), в котором также снялись Стивен Фрай и Роуэн Аткинсон. Затем вместе с Фраем актер снялся в телевизионной комедии «Шоу Фрая и Лори» (1989-1995) и сериале «Дживс и Вустер» (1990-1993). В это же время Лори начал сниматься в кино — правда, в небольших эпизодических ролях.

Мировая слава пришла к актеру в середине нулевых, когда он отошел от чисто комедийного амплуа и снялся в американском сериале «Доктор Хаус». За роль мрачного гения, врача-диагноста Грегори Хауса, Лори получил орден Британской империи от королевы Елизаветы II, был удостоен трех «Золотых глобусов» и попал в Книгу рекордов Гиннесса как актер, привлекающий к экранам наибольшее количество зрителей (сериал посмотрели более 80 млн. человек. — прим. «Газеты.Ru»).

К юбилею Хью Лори «Газета.Ru» рассказывает о его лучших киноработах.

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