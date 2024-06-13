«Проблемы со слухом молодеют». Почему после 45 лет люди хуже слышат и можно ли этого избежать

Первые возрастные проблемы со слухом начинают появляться уже после 45 лет. К ним могут приводить сахарный диабет, ожирение, заболевания сердца и инфекции. Как самостоятельно проверить слух и снизить степень тугоухости в старости — в интервью «Газете.Ru» рассказала кандидат наук, врач-сурдолог-оториноларинголог сурдологического отделения ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи» Минздрава России Яна Щербакова.

— В каком возрасте начинается снижение слуха, связанное со старением?

— Приобретенные возрастные проблемы со слухом или пресбиакузис начинают появляться уже после 45 лет. На это влияют не только возрастные изменения в организме, но и другие факторы риска. Например, у мужчин есть склонность к развитию снижения слуха. Это связано с образом жизни: они реже посещают врачей, больше пьют и курят, чаще работают в условиях шумных производств.

Отсюда мы можем сделать вывод: работа в шумных условиях, повышенные физические нагрузки, неправильное питание, алкоголь и курение, как пассивное, так и активное, определенные препараты и заболевания повышают риски возникновения проблем со слухом.

— Есть ли статистика, какой процент тугоухих есть среди различных возрастов?

— Есть данные о том, что после 50 лет примерно у 40% людей развивается та или иная степень тугоухости. Соответственно, чем старше группа людей, тем выше среди них процент тех, у кого есть проблемы со слухом. Так, среди семидесятилетних пациентов проблемы имеют уже примерно 70%, среди девяностолетних уже 90%. В этой группе практически каждый пациент страдает той или иной степенью тугоухости.

close 100% Яна Щербакова Фото из личного архива

— Существуют ли люди, которые даже в таком пожилом возрасте имеют слух как у молодых?

— Это маловероятно. Скорее всего, у них, все же, будет небольшая потеря слуха. Кроме того, в этом возрасте часто развиваются трудности с тем, чтобы разобрать речь, то есть они звук слышат, а понять, что им говорят, не могут. Когда такое возникает, мы говорим не только о поражении структур внутреннего уха, как при пресбиакузисе, но и о [поражении] звуковоспринимающего аппарата или центральных отделов слухового анализатора в мозге.

— Почему с возрастом у людей снижается слух?

— При старении развиваются дегенеративные изменения в организме, что также затрагивает и иммунную систему. В результате увеличивается количество медиаторов воспаления, которые в принципе оказывают пагубное влияние на весь организм, и в том числе на орган слуха. Кроме того, с возрастом у людей развиваются различные патологии, которые также влияют на риск развития тугоухости.

— Какие болезни могут привести к возникновению проблем со слухом?

— Стоит отметить, что мы выделяем два типа тугоухости: нейросенсорную и кондуктивную. Причинами кондуктивной тугоухости, при которой затруднено проведение звуковых волн по пути наружное ухо — барабанная перепонка — слуховые косточки среднего уха — внутреннее ухо, могут стать серная пробка или различные отиты (воспаления. — «Газета.Ru»), поражающие наружное и среднее ухо. Если мы это пролечим, то слух вернется.

В случае нейросенсорной патологии мы говорим уже о повреждениях внутреннего уха или структур мозга. Это может быть невринома слухового нерва (доброкачественная опухоль), при которой нарушается проводимость по слуховому нерву. Механические травмы — переломы и трещины височной кости, затронувшие улитку и среднее ухо, тоже могут привести к развитию нейросенсорной тугоухости. При травме возможно повреждение не только структур уха, но и слуховых центров головного мозга, обрабатывающих звуковую информацию.

К потере слуха также могут привести воспаление внутреннего уха (гнойный лабиринтит) и воспаление оболочек мозга (менингит), корь, грипп или герпес. Аллергические или аутоиммунные заболевания также могут привести к воспалению и повреждению внутренних органов слуха.

— Могут ли заболевания сердца привести к снижению слуха?

— Да, поражения сердечно-сосудистой системы, в том числе гипертония или атеросклероз сосудов головного мозга или шеи связаны со снижением слуха.

Во-первых, здоровье волосковых клеток — тончайших нервных клеток, которые находятся в улитке и отвечают за улавливание и преобразование звуковых сигналов в электрические импульсы, — зависит от здоровья кровеносных сосудов, поставляющих к ним кислород. Если клетка не получает достаточного питания, она прекращает свое существование и не восстанавливается — это вызовет сенсоневральную потерю слуха и чем больше клеток уничтожено, тем хуже слух.

Инсульт, если он поражает те участки, что отвечают за слух или равновесие, тоже может вызвать нарушение слуха вплоть до глухоты.

— Связан ли сахарный диабет с риском развития тугоухости?

— Да, сахарный диабет и ожирение тоже могут вызывать проблемы со слухом. Тут важно отметить взаимосвязь нарушения баланса микрофлоры в кишечнике и развития хронического воспаления. Известно, что ожирение, как и сахарный диабет, сопряжены с определенным типом питания. А именно с продуктами, содержащими высокий уровень жиров и простых углеводов. Они могут провоцировать нарушения микрофлоры в кишечнике, что, в свою очередь, приводит к развитию хронического воспаления различных органов и систем, в том числе слуха.

— Какие препараты приводят к снижению слуха?

— Они не приводят к нарушениям, но повышают риски их возникновения. К препаратам с доказанным токсическим действием, оказывающим пагубное действие на слух, относятся антибиотики аминогликозидной группы (стрептомицин, канамицин, неомицин, гентамицин, тобрамицин, амикацин и др.), петлевые диуретики (мочегонные препараты, например, фуросемид), обезболивающие препараты (лидокаин), противомикробные (метронидазол), а также средства, которые используются при химиотерапии и основаны на соединениях платины.

Все эти препараты оказывают токсическое действие на структуры внутреннего уха и приводят к уничтожению волосковых клеток.

— Как нарушения слуха влияют на состояние мозга?

— При помощи слуха мы получаем большое количество информации, это один из важнейших органов для человека. И когда работа слуха нарушается и, соответственно, нарушается процесс восприятия речи, это приводит к повышенному риску развития деменции.

При нарушениях слуха страдает мыслительная, аналитическая деятельность, возникают когнитивные нарушения. Кроме того, часто пациенты с тугоухостью из-за своих проблем сами обрекают себя на социальную изоляцию, перестают общаться, закрываются.

Это влечет за собой развитие депрессии, которая также повышает риск развития деменции. Поэтому важно вовремя выявить проблему и приступить к терапии.

— Можно ли самостоятельно в домашних условиях оценить состояние слуха?

— Да, это очень просто. Попросите кого-то из домашних отойти на 5–6 метров и прошептать вам что-то. В норме на таком расстоянии шепот слышно, если нет, то стоит обратиться к специалисту. Эту диагностику можно проводить в любом возрасте, но уже после 45 лет лучше периодически посещать сурдолога.

Еще существуют специальные программы, которые можно скачать. Некоторые из таких программ позволяют определить слух отдельно каждого уха, установить возраст, которому соответствует ваш слух. Чтобы найти такое приложение, достаточно ввести запрос «тест слуха» в поисковике.

— Существуют ли анализы, которые помогают оценить риск потери слуха?

— Если мы говорим о возрастной потере слуха, то нет. Но такую оценку можно провести самостоятельно, просто оценив наличие и влияние названных факторов риска.

— Как сегодня врачи лечат потерю слуха?

— Если потеря слуха небольшая, то назначается консервативная терапия. Это метаболические препараты для поддержания питания внутреннего уха. Это помогает затормозить процесс снижения слуха. Вдобавок к лекарствам мы просим пациента скорректировать образ жизни и обратиться к другим специалистам, если есть сопутствующие заболевания, влияющие на слух.

Если у пациентов более выраженная потеря слуха, и они испытывают трудности в жизни, то им рекомендуется слухопротезирование — подбор слуховых аппаратов, усиливающих звук. Современные цифровые слуховые аппараты способны компенсировать любую степень тугоухости без искажения звука.

В крайних случаях мы прибегаем к кохлеарной имплантации. Кохлеарный имплант призван заменить собой улитку из внутреннего уха. Устройство превращает звуковые сигналы в электрические и отправляет их через слуховой нерв в человеческий мозг.

— Можно ли избежать проблем со слухом в старости?

— Совсем — нет, но можно снизить степень тугоухости. Это вопрос профилактики потери слуха. В последнее время количество пациентов увеличилось, особенно увеличилось число подростков. Проблемы со слухом молодеют, поэтому важно работать «на опережение».

Профилактика заболеваний органов слуха включает ношение берушей, отдых в тишине, избегание шумных мест, отказ от прослушивания громкой музыки и регулярную проверку слуха. Также важно вовремя лечить простудные и другие заболевания, соблюдать диету и гигиену ушей. Кроме того, важно отказаться от внутриканальных наушников, которые провоцируют ухудшение слуха.

Если же вы часто стали переспрашивать собеседника о том, что он сказал, если вас постоянно просят сделать музыку или телевизор тише или вы с трудом воспринимаете некоторые голоса, то лучше посетить сурдолога.