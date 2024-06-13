«Есть риск вернуться в СССР». К чему приведут санкции против Мосбиржи Эксперт ТПП РФ Аитов: санкции против Мосбиржи повлекут спекуляции с курсом валют

12 июня США ввели санкции против Московской биржи и посредника в сделках на ее валютных торгах — Национального клирингового центра. Биржа прекратила торги долларом и евро с 13 июня. Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», допустили, что новые ограничения увеличат издержки для российских экономики, бизнеса и граждан, а курсы валют станут менее выгодными. Стоит ли сейчас покупать и продавать валюту, как рестрикции отразятся на курсе рубля и что будет дальше — в нашем материале.

Что произошло

Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ) попали под блокирующие санкции США. Это означает, что американским компаниям запрещены любые операции с ними.

Мосбиржа с 13 июня приостановила торги долларом и евро. Кроме того, не ведутся торги инструментами, привязанными к этим валютам — например, гонконгским долларом.

В Центробанке сообщили, что сделки с долларом и евро будут совершаться на внебиржевом — межбанковском — рынке. Для определения курсов валют ЦБ будет использовать банковскую отчетность и статистику внебиржевых торгов.

При этом бизнес и россияне смогут продолжать покупать и продавать доллары США и евро через отечественные банки. Их сбережения в американской и европейской валютах на банковских счетах будут сохранны, подчеркнули в Банке России.

Кроме того, купить валюту можно в обменниках.

Чем это обернется

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев пояснил «Газете.Ru», что торговать долларами и евро в России теперь будет менее удобно и более затратно.

«При этом российский бизнес, граждане и власти накопили опыт взаимодействия с санкциями, а также обладают существенной гибкостью и адаптивностью. Поэтому ожидаем, что в течение нескольких недель будут выстроены новые схемы работы в условиях западных санкций», — отметил аналитик.

По его словам, Россия теперь чуть больше отрезана от долларовой системы, однако полностью это сделать практически невозможно, учитывая роль РФ в глобальной торговле.

«Россия, которая на протяжении многих лет продает много сырья за границу, традиционно имеет профицит торгового баланса и излишек валюты. Поэтому доллары и евро, как и другие валюты, продолжат поступать в страну от торговли. Вследствие санкций роль доллара и евро в России продолжит снижаться, а роль других валют — в первую очередь, юаня и рубля — возрастать», — уточнил Васильев.

Эксперт добавил, что в большинстве стран мира валютный рынок — внебиржевой и межбанковский:

«У банков есть разные внебиржевые площадки, на которых они торгуют валютой. В России теперь рынок торговли долларами и евро также будет внебиржевым и межбанковским. Также отметим, что в России внебиржевой рынок торговли валютами не уступал по размеру биржевому. Поэтому все технологии работы уже отлажены. Впервые риски введения санкций против Мосбиржи появились в октябре 2022 года. С тех пор и Банк России, и банки, и другие участники рынка подготовились к введению этих санкций на НКЦ».

По словам Васильева, ЦБ продолжит устанавливать официальные курсы валют, в том числе доллара и евро. А к официальному курсу привязаны многие договоры и сделки в России.

«Биржевой рынок торговли валютой был удобным для всех своей прозрачностью, минимальными издержками, низким спредом — разницей — между ценой продажи и ценой покупки. Теперь рынок торговли «токсичными» валютами станет менее прозрачным, возрастет роль банков на нем, возрастут издержки, вырастет спред между покупкой и продажей валюты», — подчеркнул аналитик.

Вернется ли Россия в СССР

Эксперты не исключают введения новых комиссий за хранение и операции с безналичными долларами и евро, что сделает их еще более «токсичными».

«Конечно, будут элементы спекуляции со стороны отдельных банков, но кто будет слишком агрессивным, имею в виду банки, может легко потерять свою лицензию», — отметил председатель комиссии по финансовой безопасности Совета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Тимур Аитов.

При этом не исключено и вмешательство российских властей в ситуацию. Кандидат экономических наук, эксперт аналитического центра Университета «Синергия» Екатерина Федюкович в беседе с «Газетой.Ru» допустила возвращение в советские времена.

«Если государство вмешается и установит законодательно допустимый уровень спреда, то есть риск получить что-то похожее на времена СССР с серым рынком наличных денег», — отметила она.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов допустил, что новые санкции могут и не привести к тому, что ЦБ введет фиксированные курсы валют. Он назвал сложившуюся ситуацию неудобной, но не критичной. Антонов уточнил, что российским властям придется перестроить систему, чтобы обходиться без биржевого доллара.

Федюкович добавила, что Россия может проводить расчеты за экспорт в других валютах, например, в юанях:

«Этот вариант в целом очень интересный, но, к сожалению, не самый надежный (мы уже наблюдали проблемы с расчетами в юанях) и ведет к все большей зависимости страны от Китая. Что касается определения курсов валют, привязанных к доллару, и самого доллара, то технически проблем возникнуть не должно. Расчет может проводиться через курс любой из валют, доступной для торгов. Например, все того же юаня».

Экономист пояснила, что рассчитать стоимость доллара в рублях можно на основании соотношения стоимости доллар-юань и юань-рубль.

«На начальном этапе у россиян потери будут, потому что сейчас начнут складываться новые взаимосвязи, новые рынки. Конечно, удобно, когда есть единый централизованный канал покупки-продажи с большой ликвидностью. Но замена найдется, в этом есть абсолютная уверенность. Думаю, что это вопрос если не недель, то пары месяцев», — заявил завкафедрой «Финансы и страхование» ИУРР Президентской Академии Александр Миллерман.

Что будет с курсом рубля

11 июня на закрытии торгов Мосбиржи курс доллара составил 89,1 рубля, а евро — 95,6 рубля. Васильев допустил, что в первые дни после санкций доллар будет стоить 94-98 рублей, а евро — 101-105 рублей.

«Однако затем, когда первоначальный шок на валютном рынке пройдет и участники рынка выстроят новые схемы работы, полагаем, что доллар вернется в диапазон 90-95 рублей, евро — 97-102 рубля», — добавил аналитик.

По его словам, если есть возможность подождать неделю или две с покупкой «токсичных валют», то лучше это сделать.

При этом Аитов, напротив, посоветовал покупать доллары и евро сейчас, если они нужны, потому что улучшения ситуации он не ждет.

Финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский добавил, что если валюта нужна прямо сейчас, нужно идти и покупать, а если есть возможность — лучше переждать, потому что панические покупки сейчас «сметут массу наличности», как это было во все первые дни кризисов — в феврале 2022 года, марте 2020-го и декабре 2014-го.

«Фундаментальных причин для паники нет никаких. А выстроить схему с зарубежными счетами и картами за пару дней просто не получится физически. Поэтому идеальный расклад — просто переждать шторм или занять валюту у друзей или знакомых, пообещав отдать тоже в валюте, если действительно есть срочность», — посоветовал Кричевский.