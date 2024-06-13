Россиянку отправили в колонию на шесть лет за планирование теракта на ГЭС

В Ярославской области женщине, которая пыталась устроить теракт на ГЭС, дали шесть лет колонии. Об этом со ссылкой на УФСБ России по региону сообщает «Лента.ру».

По информации издания, Второй Западный окружной военный суд огласил приговор в отношении жительницы Углича Вероники Нетунаевой 1987 года рождения. Ее признали виновной в пособничестве в приготовлении террористического акта и приговорили к лишению свободы сроком на шесть лет в колонии общего режима.

Россиянка планировала совершить теракт на ГЭС в 2023 году. Сотрудники правоохранительных органов задержали ее в июле прошлого года. При обысках у женщины изъяли средства связи, при помощи которых она общалась с украинским куратором по поводу планируемого преступления. Отмечается, что подсудимая полностью признала свою вину.

Ранее готовивших теракт в Крыму неоязычников отправили в колонию.