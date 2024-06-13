Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянку отправили в колонию на шесть лет за планирование теракта на ГЭС

В Ярославской области женщину отправили в колонию за планирование теракта на ГЭС

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

В Ярославской области женщине, которая пыталась устроить теракт на ГЭС, дали шесть лет колонии. Об этом со ссылкой на УФСБ России по региону сообщает «Лента.ру».

По информации издания, Второй Западный окружной военный суд огласил приговор в отношении жительницы Углича Вероники Нетунаевой 1987 года рождения. Ее признали виновной в пособничестве в приготовлении террористического акта и приговорили к лишению свободы сроком на шесть лет в колонии общего режима.

Россиянка планировала совершить теракт на ГЭС в 2023 году. Сотрудники правоохранительных органов задержали ее в июле прошлого года. При обысках у женщины изъяли средства связи, при помощи которых она общалась с украинским куратором по поводу планируемого преступления. Отмечается, что подсудимая полностью признала свою вину.

Ранее готовивших теракт в Крыму неоязычников отправили в колонию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами