08:17

Разрешение союзников Украине наносить удары западным оружием по целям в РФ «облегчит ситуацию», заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

«Это точно облегчит ситуацию. Не меньше и не больше», — заявил Буданов во время общения с журналистами, которое транслировалось в эфире телемарафона.

Отвечая на вопрос, готовится ли к этому РФ, Буданов сказал, что «они уже это ощущают».

«Как говорится, поздно пить «Боржоми» уже», — отметил он.