Военная операция на Украине, день 841-й

Контрнаступление ВС РФ идет, заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).
«Оно начался еще в середине мая. К сожалению, оно идет, ситуация не самая лучшая, но с другой стороны, опять-таки говорю, не нужно преувеличивать последствий всего этого», — заявил он во время общения с журналистами, которое транслировалось в эфире телемарафона.
Лидеры стран «Большой семерки» договорились предоставить Украине кредит в $50 млрд под залог доходов от замороженных российских активов до конца 2024 года, пишет Le Monde со ссылкой на представителя президента Франции Эммануэля Макрона.
Разрешение союзников Украине наносить удары западным оружием по целям в РФ «облегчит ситуацию», заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).
«Это точно облегчит ситуацию. Не меньше и не больше», — заявил Буданов во время общения с журналистами, которое транслировалось в эфире телемарафона.
Отвечая на вопрос, готовится ли к этому РФ, Буданов сказал, что «они уже это ощущают».
«Как говорится, поздно пить «Боржоми» уже», — отметил он.
❗️ Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявит о выделении Украине пакета помощи на $310 млн на саммите G7. Об этом говорится в сообщении, распространенном канцелярией чиновника.
Саммит «Большой семерки» открывается в итальянской области Апулия, его темами станут конфликт на Украине и вопрос о замороженных российских активах.
«Саммит в Апулии дает лидерам «Большой семерки» возможность продемонстрировать твердую решимость поддерживать международный порядок, основанный на верховенстве закона, и укреплять взаимодействие с развивающимися странами», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Европейского совета.
На месте падения уничтоженных украинских дронов в Ярославской области разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Евраев.
⚡️ Три украинских БПЛА уничтожены за ночь над территорией Ярославской области и один — над Владимирской, сообщили в Минобороны РФ.