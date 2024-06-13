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Политика

Военная операция на Украине, день 841-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 841-й день

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Работа ПВО группировки войск «Запад» в зоне спецоперации

Работа ПВО группировки войск «Запад» в зоне спецоперации

Евгений Биятов/РИА Новости
Три украинских БПЛА уничтожены за ночь над территорией Ярославской области и один — над Владимирской, сообщили в МО РФ. Саммит «большой семерки» открывается в итальянской области Апулия, его темами станут конфликт на Украине и вопрос о замороженных российских активах. Разрешение союзников Украины наносить удары западным оружием по целям в РФ «облегчит ситуацию», заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов). «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:41

Контрнаступление ВС РФ идет, заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

«Оно начался еще в середине мая. К сожалению, оно идет, ситуация не самая лучшая, но с другой стороны, опять-таки говорю, не нужно преувеличивать последствий всего этого», — заявил он во время общения с журналистами, которое транслировалось в эфире телемарафона.

08:24

Лидеры стран «Большой семерки» договорились предоставить Украине кредит в $50 млрд под залог доходов от замороженных российских активов до конца 2024 года, пишет Le Monde со ссылкой на представителя президента Франции Эммануэля Макрона.

08:17

Разрешение союзников Украине наносить удары западным оружием по целям в РФ «облегчит ситуацию», заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

«Это точно облегчит ситуацию. Не меньше и не больше», — заявил Буданов во время общения с журналистами, которое транслировалось в эфире телемарафона.

Отвечая на вопрос, готовится ли к этому РФ, Буданов сказал, что «они уже это ощущают».

«Как говорится, поздно пить «Боржоми» уже», — отметил он.

08:11

❗️ Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявит о выделении Украине пакета помощи на $310 млн на саммите G7. Об этом говорится в сообщении, распространенном канцелярией чиновника.

08:08

Саммит «Большой семерки» открывается в итальянской области Апулия, его темами станут конфликт на Украине и вопрос о замороженных российских активах.

«Саммит в Апулии дает лидерам «Большой семерки» возможность продемонстрировать твердую решимость поддерживать международный порядок, основанный на верховенстве закона, и укреплять взаимодействие с развивающимися странами», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Европейского совета.

08:05

На месте падения уничтоженных украинских дронов в Ярославской области разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Евраев.

08:03

⚡️ Три украинских БПЛА уничтожены за ночь над территорией Ярославской области и один — над Владимирской, сообщили в Минобороны РФ.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 841-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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