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Рома Желудь продает квартиру за 26 млн рублей: «Мне осталось жить полгода»

Блогер Рома Желудь заявил, что ему осталось жить полгода

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romaacorn/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Блогер Рома Желудь признался на своем YouTube-канале, что ему осталось жить полгода.

Желудь не стал раскрывать, почему врачи прогнозируют ему подобный исход.

«Мне только что сказали, что мне осталось жить максимум полгода. У меня нет депрессии и ничего. Я это знал и чувствовал уже последние пару месяцев. И это не ВИЧ и не рак, просто есть нечто большее, чем то, что можно себе вообще представить», — заявил блогер.

Желудь добавил, что сейчас продает московскую квартиру за 26 миллионов рублей. Он выставил на продажу апартаменты-студию площадью 40,5 квадратных метров. Жилье находится в девяти минутах от метро Алексеевская.

Желудь также планирует лечь по своей воле в рехаб 17 июня.

«16 июня будет год, как не стало моей мамы. Я поплачу, попрошу ее о помощи, а 17-го лягу в рехаб», — поделился блогер.

В июне 2023 года полицейские пришли к Роме Желудю после последних стримов. Жалобу в полицию написала фанатка блогера Мария. Ей не понравилось, что медиазвезда ругался матом и употреблял наркотики.

Оперативники пришли по месту регистрации Желудя, но обнаружили, что он уже несколько месяцев не появляется в квартире.

Ранее у Бари Алибасова нашли серьезное осложнение после инсульта.

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