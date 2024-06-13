Российские войска за сутки уничтожили 635 солдат вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе боев в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, группировка «Юг» продвинулась в ДНР и нанесла урон 46-й аэромобильной, 22-й механизированной бригадам и 241-й бригаде теробороны ВСУ в районе Белой Горы, Стенок и Острого. Кроме того, ВС РФ удалось отразить контратаку украинских штурмовиков.

Помимо живой силы, противник потерял два орудия Д-20, гаубицу FH-70 британского производства, две бронемашины, две гаубицы Д-30, а также шесть автомобилей. Кроме того, российские войска уничтожили семь украинских складов с боеприпасами.

Параллельно более выгодные позиции в Харьковской области заняла группировка «Север». Подразделения украинской армии понесли потери в районе Терновой, Волчанских Хуторов, Тихого и Волчанска.

Военные добавили, что было отражено восемь контратак штурмовых групп 36-й бригады морской пехоты ВСУ и 13-й бригады нацгвардии Украины.

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