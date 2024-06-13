В Центробанке рассказали, как будут устанавливать официальные курсы доллара и евро

Центробанк России с 13 июня начинает устанавливать официальные курсы доллара США и евро к рублю на основе данных банков по итогам заключенных операций на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15:30 (мск) в текущий рабочий день. Об этом говорится в пресс-релизе ЦБ РФ.

«Данные внебиржевого рынка являются репрезентативными для определения текущего обменного курса данных валютных пар на внутреннем валютном рынке», — подчеркнули в Центробанке.

Накануне стало известно, что Московская биржа с 13 июня прекращает торги американским долларом и евро в связи с объявленными санкциями Минфина США. Мосбиржа подчеркивала, что на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, кроме доллара и евро. При этом также были остановлены торги гонконгским долларом.

В Центробанке России в связи с американскими санкциями выпустили разъяснение, в котором пояснили, что торговые сделки с долларом и евро будут совершаться на внебиржевом рынке, компании и физлица смогут также покупать и продавать валюту, а накопления на счетах в банках остаются сохранными.

В Кремле в свою очередь заявили, что ЦБ в состоянии обеспечить стабильность после новых санкций.

Ранее акции Мосбиржи рухнули на фоне санкций.