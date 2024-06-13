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Появилось видео, как суперливень затопил станцию метро в Москве

Появилось видео, как в Москве суперливень затопил станцию метро Багратионовская

На западе Москвы сильные осадки затопили станцию метро «Багратионовская». Кадры опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости».

«В районе Фили-Давыдково под воду ушли рельсы и станция метро «Багратионовская»», — говорится в публикации.

На кадрах видно, как сильный поток воды ручьем льется по рельсам. Из-за этого движение между «Багратионовской» и «Кунцевской» было временно остановлено из соображений безопасности, однако вскоре его восстановили.

Также на фоне осадков на севере столицы утонул автобус. Пассажиры были оперативно эвакуированы, в результате никто не пострадал. Движение по Клязьминской улице, где произошел инцидент, было перекрыто.

Ранее сообщалось, что Москву парализовало из-за затопленных дорог после суперливня.

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