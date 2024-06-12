Без денег, ПВО и боевой авиации: в минобороны Словакии сочли госизменой передачу ВСУ МиГ-29

Министр обороны Словакии назвал госизменой решение своего предшественника «пожертвовать» Украине 13 МиГ-29. Страна осталась без истребителей и ПВО, а также не получила обещанные ЕС €700 млн. Экс-главе оборонного ведомства грозит уголовное дело. Ситуация усугубляется тем, что в минобороны не могут найти документ с экспертизой, на которой было основано решение о передаче МиГ-29. Подробности — в нашем материале.

В Словакии могут возбудить уголовное дело из-за передачи Украине истребителей МиГ-29, сообщила газета SME. Действующий министр обороны страны Роберт Калиняк расценил «пожертвование» своего предшественника Ярослава Надя как измену государству.

Он считает, что передача истребителей ослабила Вооруженные силы республики. Более того, этот шаг был сделан против воли партнеров Надя по коалиции.

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«Конечно, министерство обороны подаст заявление [в правоохранительные органы] <...> Ослабление таким образом Вооруженных сил вразрез с Конституцией иначе как государственной изменой назвать нельзя», — заявил глава оборонного ведомства.

Надь ответил, что передача истребителей была нужна для спасения жизней. Тем более Словакии должны были компенсировать расходы из Европейского фонда мира. В отношении бывшего главы МО уже пытались возбудить уголовное дело по этому вопросу, но тогда сотрудники правоохранительных органов отклонили заявление.

Исчезнувшая экспертиза

11 июня омбудсмен Роберт Доброводский заявил, что словацкое минобороны не смогло подтвердить законность поставок Украине МиГ-29: военное ведомство не предоставило результаты соответствующей юридической экспертизы от 14 марта 2023 года. При этом решение о передаче Киеву истребителей Надь основывал в том числе на этом документе.

«Ведомство заявило, что ни оно, ни одно из его отделений не располагает этим документом. Оно также заявило, что этот анализ даже не зарегистрирован в его базах данных ни в каком виде», — сообщил омбудсмен.

Госсекретарь военного ведомства республики Игор Мелихер после этого сообщил о готовности принять «юридические меры» против Надя.

«Сегодня выяснилось, что нет никаких официальных материалов Минобороны, которые давали бы право экс-министру пойти на такой шаг. Как государственный чиновник я обязан исправлять допущенные ошибки, и это одна из них», — написал чиновник в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он добавил, что Конституция запрещает уходящему в отставку правительству принимать такие важные шаги.

«А отправка истребителей стоимостью более €500 млн, безусловно, является таким шагом», — подчеркнул Мелихер.

Что не так с переданными МиГ-29

В марте 2023 года правительство экс-премьера Словакии Эдуарда Хегера (его кабмину вынесли вотум недоверия, но оно продолжало работу до избрания нового правительства) решило передать Украине 13 истребителей МиГ-29 и компоненты системы противовоздушной обороны «Куб». В этом же месяце пилоты доставили Киеву четыре самолета, еще девять перегнали по земле в апреле. В качестве компенсации Словакия должна была получить от США 12 вертолетов AH-1Z Viper, а также €700 млн от ЕС.

В январе Калиняк в беседе с изданием Standard сказал, что страна так и не получила обещанную компенсацию, и он сомневается, что когда-либо получит. Министр утверждает, что решение предыдущего правительства Словакии поспособствовало тому, что страна осталась без собственной системы ПРО и боевой авиации.

Британский журнал The Economist в апреле прошлого года выяснил, что предоставленные Словакией МиГ-29 оказались непригодны для полетов, поэтому украинцы используют их как запчасти. Эту информацию подтвердил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. При этом вице-спикер Верховной рады Елена Кондратюк в марте 2023 года во время выступления в словацком парламенте отметила, что четыре истребителя, которые передали первыми, выполняют боевые задачи в небе над Харьковом.