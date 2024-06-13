Следователей СК будут судить за рекордную взятку. Сколько взяли? В суд поступило дело следователей СК РФ, обвиняемых в получении рекордной взятки

Дело двух следователей СК, обвиняемых в получении рекордной взятки более чем в 2,7 тыс. биткоинов (7,3 млрд руб.), поступило в Балашихинский городской суд Московской области. 35-летний майор юстиции Марат Тамбиев вместе с сообщницей вымогал деньги и криптовалюту у хакеров из группировки Infraud Organization.

Экс-глава следственного отдела СК по Тверскому району Москвы майор юстиции Марат Тамбиев обвиняется в 10 эпизодах получения взяток в размере более $1,5 млн и 2718 биткойнов (7,3 млрд руб.). Его сообщником, по версии СК, выступала экс-следователь, старший лейтенант 27-летняя Кристина Ляховенко. Им вменяют взяточничество в особо крупном размере, приготовление к получению взятки, а также превышение должностных полномочий и фальсификацию доказательств. Об этом деле подробно писал «Коммерсантъ».

Дело началось по заявлению хакера Марка Бергмана и признанию адвоката Романа Мейера, обвинившего следователя Тамбиева во взяточничестве. Мейер вымогал деньги у клиентов — участников Infraud Organization, включая Марка и Константина Бергманов и Кирилла Самокутяева. Они создали в даркнете маркетплейс Unicvv для продажи украденных данных банковских карт и номеров соцстрахования.

В июне 2020 года в квартиру Бергмана ворвались пятеро неизвестных под видом сотрудников ФСБ и украли 5 млн руб. Адвокат Мейер обратился к Тамбиеву, который помог возбудить дело о грабеже и получил за это 500 тыс. руб. В дальнейшем Тамбиев регулярно получал взятки через Мейера: 2,5 млн руб. за передачу дела в СКР, $250 тыс. за игнорирование хакерской деятельности Бергмана, $350 тыс. за предоставление госзащиты Бергману.

В январе 2021 года Бергманы и Самокутяев сами стали фигурантами дела о создании Unicvv. Дело вела следователь Кристина Ляховенко, начальником которой был Тамбиев. За избрание домашнего ареста хакеры заплатили Тамбиеву $590 тыс. и 750 тыс. руб. Также Тамбиев получил $160 тыс. от Самокутяева за неналожение ареста на $750 тыс. в Сбербанке.

На изъятых у хакеров устройствах нашли криптокошельки с 5212,9 биткоина.

Тамбиев вместо ареста предложил поделить их, после чего знакомый IT-специалист прямо из камеры для вещдоков перевел 2718,66 биткоина на кошельки майора, а 2493,6 биткоина — на кошельки обвиняемых.

24 марта 2022 года Марата Тамбиева задержали сотрудники ФСБ. Это произошло после того, как следователь потребовал половину из 56 млн руб., хранившихся на счетах компании «Слобода» Марка Бергмана. Он и обратился в правоохранительные органы.

На следствии Тамбиев вину не признал, утверждая, что Мейер оговаривает его. При обысках у Тамбиева не нашли крупных сумм, поэтому арестовали недвижимость его родных. Защита считает, что следствие без проверки приняло показания Мейера. Кристина Ляховенко также не признала вину, отрицая получение взятки и фальсификацию доказательств.

29 марта 2023 года суд условно осудил Бергманов и Самокутяева на 2,5-3,5 года. По иску Генпрокуратуры суд конфисковал 1032 биткоина ($24 млн) из компьютера Тамбиева. Судьба остальных 1100 биткойнов неизвестна.

Первоначально дело должно было слушаться в Москве. Однако Верховный суд России изменил территориальную подсудность по ходатайству Генпрокуратуры, считающей, что за длительное время работы в системе столичного СК Марат Тамбиев оброс связями в судейском корпусе Москвы.