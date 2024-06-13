В Москве несколько человек спасли из затопленных ливнем автобусов

На севере Москвы ливень затопил несколько улиц с автобусами. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на оперативные службы.

«Вода затопила несколько единиц общественного транспорта и легковых автомобилей. Спасены десять человек», — рассказал источник.

В оперативных службах отметили, что пассажирам помогают выбраться, пострадавших при инциденте нет.

Кроме этого сообщается, что на Нижегородской улице спасли женщину из заливаемого водой автомобиля. Машину буксируют из низины.

До этого сообщалось, что в Москве из-за ливня ушел под воду пассажирский автобус.

Спокойная погода в Москве, которая наблюдается уже третьи сутки, сегодня сменится на дожди и грозы. Однако к выходным снова стабилизируется - будет солнечно и умеренно тепло.

Субтропическую воздушную массу, из-за которой в Москве было достаточно душно и влажно, уйдет, из-за чего погода станет более привычной и соответствующей климатической норме. В пятницу днем воздух прогреется до 22-24 градусов тепла, ночью - до 16-18 градусов. В выходные днем ожидается 24-26 градусов выше нуля и ночью - 15-17 градусов тепла.

Ранее россиянам напомнили, как нельзя ездить на дорогах во время дождя.