Хищения в Минобороны: силовики обыскали дом старшего брата Максима Галкина, производящего боеприпасы Дом и офис брата Максима Галкина обыскали по делу о хищении в Минобороны

Силовики пришли с обысками в дом и офис Дмитрия Галкина — старшего брата юмориста Максима Галкина*. Оперативные мероприятия связаны с хищениями в Минобороны РФ. Дмитрий Галкин владеет компаниями, которые выполняют госзаказы для ведомства, поставляя технику и боеприпасы. Завод имени В.А. Дегтярева, который также сотрудничает с МО, подал иск в суд на компанию Галкина с целью взыскать более 2 млн рублей.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в доме старшего брата юмориста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) Дмитрия, сообщило ТАСС.

«В частном доме Дмитрия Галкина проходят следственные действия. Силовики изъяли компьютеры и носители цифровой информации», — заявил источник агентства и добавил, что происходящее не имеет отношения к его брату-юмористу.

По данным Единого государственного реестра юридических лиц, Дмитрий Галкин — соучредитель ООО «Оружейные мастерские». Организация производит боеприпасы для нужд Минобороны.

Telegram-канал 112 уточнил, что оперативные действия в доме предпринимателя на Рублевке связаны с уголовным делом о хищениях в министерстве обороны, подрядчиком которого является Дмитрий Галкин. Источник РБК рассказал, что обыски проходят и в компании Галкина-старшего, которая занимается переоснащением бронетранспортеров.

Иск на два миллиона

ТАСС со ссылкой на пресс-службу Арбитражного суда Москвы пишет, что в инстанцию поступил иск от завода имени В.А. Дегтярева, который занимается выпуском стрелкового оружия, его крупный клиент — Минобороны. Юридическое лицо хочет взыскать с ООО «Оружейные мастерские» более 2 млн руб., соучредителем ответчика является Дмитрий Галкин.

«В суд поступил иск ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» к ООО «Оружейные мастерские». Сумма исковых требований составляет 2 млн 172 тыс. 771 рубль», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе суда отметили, что иск принят к производству, однако дата слушаний пока не назначена. Источник также не стал раскрывать деталей претензии.

Старший брат Галкина

До 2017 года Дмитрий Галкин занимал должность гендиректора ООО «Военно-промышленная компания» (разрабатывает и производит легкую колесную бронетехнику для МО РФ и других структур). Сейчас брат юмориста числится соучредителем ООО «Оружейные мастерские» (производит боеприпасы для МО РФ), ему принадлежит 25% компании. Дмитрий Галкин входит в совет директоров ООО «ВПК» (производство боевых машин, оружия, боеприпасов и специальных автомобилей). Также эта компания управляет Арзамасским машиностроительным заводом, который производит военные транспортные средства. В 2022 году СМИ сообщали, что Галкин возглавил АМЗ, однако пресс-служба компании эту информацию не подтвердила.

По данным Life, компания брата юмориста два года назад заключила госконтракт на сумму 18 млрд руб.

Кроме оборонной промышленности, Дмитрий Галкин занимался продюсерской деятельностью и радиовещанием.

По данным РБК, он уже несколько лет живет в Израиле. Туда же переехал его брат с семьей — супругой Аллой Пугачевой и двумя детьми.

Задержания в МО

В апреле задержали заместителя министра обороны России Тимура Иванова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Через несколько недель тогдашнего главу МО РФ Сергея Шойгу отправили в отставку.

В мае арестовали начальника Главного управления кадров ведомства Юрия Кузнецова по аналогичной статье. Через несколько дней бывшего командующего 58-й армии Ивана Попова обвинили в хищении более 100 млн рублей. В конце мая также арестовали начальника Главного управления связи ВС РФ Вадима Шамарина за получение взятки и начальника департамента Минобороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа Владимира Вертелецкого по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.