Baza: очевидцы аварии Езубова говорят о запахе алкоголя от депутата ГД

От депутата Госдумы Алексея Езубова, который спровоцировал ДТП в Подмосковье, пахло алкоголем. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев, которые оказали первую помощь чиновнику.

«По словам очевидцев, от Езубова сильно пахло алкоголем. После столкновения он лежал рядом с авто и молчал», — говорится в публикации.

В итоге Езубова отправили в больницу. Результаты медосвидетельствования депутата остаются неизвестными.

ДТП произошло 13 июня в городе Истре. Как указывают СМИ, 76-летний депутат ехал со стороны деревни Обушково в сторону Чесноково. В какой-то момент он решил нарушить ПДД, выехал на встречную полосу и столкнулся с Land Rover. В результате ДТП Езубов получил травму головы и ссадины. У водителя Land Rover также диагностировали травму головы, еще он получил ушиб предплечья. Полиция начала проверку.

Ранее в сети появилось видео момента аварии с Езубовым.