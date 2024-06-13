Татьяне Лазаревой грозит в России семь лет колонии

В России телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иностранным агентом) могут приговорить к семи годам колонии по уголовной статье о публичной пропаганде терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Эксперты нашли в словах Лазаревой призывы к осуществлению террористических актов после ее интервью от 14 августа 2023 года, в котором телеведущая призналась, что ее радуют атаки украинских беспилотников на Москву.

В 2016 году Лазарева вместе с младшей дочерью переехала в Испанию. Сейчас у нее двойное гражданство: российское и испанское. В момент начала военной операции на Украине она находилась в Киеве, откуда вернулась в Европу и резко высказалась о происходящем, осудив СВО.

МВД России объявило в розыск телеведущую и иноагента Татьяну Лазареву*. Она признавалась, что чувствует радость от атак дронов на российские города. Проверить такое высказывание потребовали в Думе, однако полиция тогда не нашла в нем ничего криминального. Лазарева уехала из России еще в 2016 году, во время начала спецоперации оказалась в Киеве. Публично выступала против российской власти, превозносила Зеленского. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».