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В Кемеровской области местные жители сняли на видео горящий маслозавод

В городе Топки Кемеровской области загорелся маслозавод

В Кемеровской области загорелся маслозавод. Об этом написали в Telegram-канале «Инцидент Сибирь».

По словам очевидцев, инцидент случился в городе Топки.

Накануне МЧС сообщило о возгорании в автосалоне в Москве по улице Башиловской, дом 2, строение 3. Возгорание разрослось с 50 до 200 квадратных метров. Дептранс призывал выбирать пути объезда в районе пожара на время работы оперативных и экстренных служб. Информации о пострадавших не поступало.

Перед этим в Астрахани из-за короткого замыкания электрической сети загорелся сарай, в котором находились 48 кроликов. Площадь пожара составила 155 квадратных метров.

До этого сообщалось, что в Арамиле начался пожар на высокотехнологичном предприятии, принадлежащем «Корпорации Крепс». Сначала загорелся склад, а затем огонь перекинулся на производственное помещение.

Ранее в Ленобласти жалобное мяуканье кота спасло пенсионерку во время пожара.

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