В Кремле заявили, что продолжают хранить память о журналисте Сунгоркине

Российское руководство спустя почти два года после того, как не стало главного редактора газеты «Комсомольская правда» Владимира Сунгоркина, продолжает хранить о нем самую светлую память. Такое заявление в ходе регулярного брифинга сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Во время мероприятия сотрудники СМИ обратили внимание, что 16 июня журналисту могло исполниться 70 лет. На этом фоне они поинтересовались у представителя главы государства, как в Кремле оценивают Сунгоркина.

«Мы неоднократно говорили, здесь ничего не поменялось, храним самую светлую память о Сунгоркине», — сказал Песков.

Главного редактора газеты «Комсомольская правда» не стало 14 сентября 2022 года. На тот момент ему было 68 лет.

В тот же день пресс-секретарь Кремля выразил соболезнования родным и близким журналиста. Позже президент РФ Владимир Путин также направил телеграмму членам семьи главного редактора газеты «Комсомольская правда», выразив им соболезнования. В письме российский лидер подчеркнул, что Сунгоркин был патриотом своей страны и талантливым человеком.

Ранее во Владивостоке появилась мемориальная доска в память о Сунгоркине.