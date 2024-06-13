«Чтобы к границам России больше не приближалась»: МВД объявило в розыск Лазареву МВД России объявило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву

МВД России объявило в розыск телеведущую и иноагента Татьяну Лазареву*. Она признавалась, что чувствует радость от атак дронов на российские города. Проверить такое высказывание потребовали в Думе, однако полиция тогда не нашла в нем ничего криминального. Лазарева уехала из России еще в 2016 году, во время начала спецоперации оказалась в Киеве. Публично выступала против российской власти, превозносила Зеленского.

Телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иностранным агентом), которая признана в России иноагентом, объявили в розыск. Об этом сообщила глава комитета Государственной думы по культуре Елена Ямпольская, которая ранее жаловалась на ведущую в прокуратуру.

«Вот и славно. Того и ждали. Затем и заявление в Генпрокуратуру направляла. Что касается субъектов конченых, безнадежных, подобные меры — прекрасная профилактика их возможных попыток когда-либо вновь ступить на нашу землю«, — отметила член Думы.

В карточке Лазаревой в базе МВД сказано, что она разыскивается по уголовной статье. Какой именно, не уточняется. Также указано, что у подозреваемой русская национальность, родилась в Новосибирске 21.07.1966.

Ямпольская написала заявление на Лазареву в Генпрокуратуру в начале апреля. Поводом стало старое интервью ведущей, в котором та «цинично прокомментировала» атаки украинских беспилотников на российские города. Глава комитета Думы попросила проверить слова Лазаревой на наличие оправдания или пропаганды терроризма (ст. 205.2 УК). Она пояснила, что той «маловато будет» только статуса иноагента.

«Дамочка нарывается давно, постоянно, на регулярной основе... Попросим уважаемых коллег проверить, по каким статьям УК гражданка наработала на судебное преследование. Чтобы вот это к границам России больше никогда не приближалось. Чтобы даже в запойном бреду не пригрезилось вернуться», — писала в своем Telegram-канале Ямпольская.

Из Генпрокуратуры жалобу Ямпольской переадресовали в московскую прокуратуру. В мае стало известно, что лингвистическая проверка не выявила нарушений в словах Лазаревой . Такой ответ главное управление МВД по Москве дало на соответствующий запрос депутата Госдумы Андрея Альшевских. Вердикт вынес московский экспертно-криминалистический центр.

«Полиция у нас мягкосердечная к этой категории граждан, с чем я не согласен… Ненавистников страны жалеет, дает им шанс на осознание ошибок. Ничего, наше презрение к пустолайкам страшнее любых протоколов или даже уголовных дел», — оценил депутат.

Он обещал обжаловать решение экспертов.

«Я наговорила себе на срок»

Телеведущая высказалась насчет атак на российские города в часовом интервью YouTube-каналу «И грянул Грэм», которое вышло 14 августа 2023 года. Она коснулась этой темы, когда отвечала на вопрос о своем отношении к мятежу Евгения Пригожина.

«С тех пор [как случился мятеж] я, кстати говоря, очень отслеживаю свои чувства. Буквально каждый день мы теперь наталкиваемся на атаку беспилотников на российские города, и... вы знаете, это ужасно, но я радуюсь.«, — заявила Лазарева.

Лазарева получила известность в России благодаря юмористическим шоу «О.С.П.-студия» и сериалу «33 квадратных метра», вела передачи на СТС и была лицом телеканала. В 2011 году участвовала в московских акциях протеста, в 2012-ом вступила в Координационный совет оппозиции. На фоне этого Лазареву уволили с СТС, она перестала появляться на телевидении. В 2016 году переехала в Испанию. Весной 2022 года говорила, что у нее нет никаких надежд на возвращение в Россию.

«Я наговорила себе на достаточно большой срок. Конечно, домой вернуться желание есть, но жить в России — нет», — поясняла Лазарева.

При этом она уточняла, что «невозможность и нежелание» жить в России ощущает как что-то самое болезненное в жизни. Добавляла, что все-таки «ужасно переживает за Россиюшку».

За неделю до начала российской спецоперации на Украине ведущая приехала на съемки в Киев и пережила там обстрелы города. По словам женщины, она не верила в начало боевых действий, поэтому в город приехала спокойно. Говорила, что в итоге испытала «катастрофический ужас» от происходящего. Также признавалась, что на фоне конфликта столкнулась с негативом от местных, и что среди ее знакомых есть те, кто называет всех россиян «русней», что ей обидно.

«Первые пару дней я слышала в свой адрес в магазине слова типа «Садись на танк и вали обратно». Но я вполне понимаю этих людей», — уточняла ведущая.

Весной 2022 года вернулась с Украины обратно в Испанию. Летом того же года Минюст России ее признал иноагентом за «осуществление политической деятельности». В интернете неоднократно критиковала российскую власть и ее действия, хвалила президента Украины Владимира Зеленского как «очень думающего, очень ответственного человека». Лазарева лично знакома с Зеленским, так как они снимались в одной комедийной передаче. Она называла Зеленского отличным управленцем, который сильной «позврослел» на фоне военных действий, и что она им восхищается. В 2023 году Лазарева отмечала, что получает «очень много» агрессивных комментариев в соцсетях, где люди ее проклинают и велят «заткнуться».