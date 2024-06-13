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Минфин ФРГ подтвердил решение G7 передать Киеву прибыль от активов РФ

Минфин ФРГ: Киев получит кредит на $50 млрд и погасит его за счет активов РФ

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Global Look Press

«Большая Семерка» (G7) действительно согласовала дополнительное финансирование Украины посредством кредита, который будут погашать за счет прибыли от замороженных активов РФ. Информацию об этом подтвердил министр финансов Германии Кристиан Линднер, его цитирует ТАСС.

«Хорошие новости от G7: еще $50 млрд Украине. Для этого мы используем проценты от замороженных [российских] активов», — заявил глава немецкого минфина.

Вечером 12 июня сообщалось, что страны G7 согласились до конца 2024 года выделить Украине $50 миллиардов, используя замороженные активы Российской Федерации.

В этот же день стало известно, что «Большая семерка» вырабатывает конкретные договоренности по изъятию замороженных активов России для Украины, и отмечается «хороший прогресс».

На прошлой неделе агентство Reuters писало, что президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон достигли соглашения по вопросу использования прибыли от замороженных российских активов.

Ранее в Белом доме назвали дату подписания соглашения о безопасности с Украиной.

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