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В России потребовали ликвидировать фонд «Вместе против фашизма»

Минюст России потребовал через суд ликвидировать фонд «Вместе против фашизма»

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Сергей Мальгавко/РИА «Новости»

Министерство юстиции России обратилось в суд с требованием официально ликвидировать благотворительный фонд «Вместе против фашизма» на территории страны. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным канала, иск поступил в столичный Тимирязевский суд еще 7 июня. На данным момент в карточке указано, что досудебная беседа запланирована на утро 21 июня.

При этом пока не известны причины, по которым Минюст призвал ликвидировать выступающую против фашизма благотворительную организацию. Само дело проходит по категории «О ликвидации иных организаций».

Сайт фонда, судя по его публикациям, не обновляется с 2018 года. При этом, по данным «Осторожно, новости», организация проводила мероприятия и после — последнее упоминание в СМИ датируется 2022 годом.

Фонд оказывал помощь бывшим узникам нацистских концлагерей, а также собирал их истории, проводил конкурсы для детей и занимался образовательной деятельностью.

В январе 2024 года Минюст России создал реестр фашистских и нацистских организаций и их атрибутики. В перечень внесли в том числе лозунг «Слава Украине — героям слава».

Ранее в Кремле отреагировали на отказ Байдена признать роль СССР в борьбе с фашизмом.

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