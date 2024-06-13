В Кремле заявили о подготовке Россией ответа на новые санкции США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле думают над ответом на санкции, которые США ввели в отношении российских компаний и физлиц. Об этом пишет газета «Известия».

«Мы думаем над действиями, которые наилучшим образом будут соответствовать нашим интересам», — сказал официальный представитель Кремля.

До этого этого власти Китая потребовали от Вашингтона прекратить односторонние санкции против России, в которые были включены и компании и физические лица из КНР. На брифинге представитель китайского МИД также указал на то, что экономическое давление на фирмы и граждан Китая со стороны США необоснованно, так как Пекин непричастен к украинскому конфликту.

Вечером 12 июня минфин США расширил санкции против России в стремлении ослабить военно-промышленный комплекс страны. В «черный список» были внесены около 300 компаний, в том числе фирмы, связанные с IT и авиацией, а также Мосбиржа, ООО «Газпром Инвест», страховая компания «СОГАЗ» и т.д. Кроме того, под ограничения попали десятки физических лиц в странах Азии, Европы, Африки и на Ближнем Востоке.

В Кремле заявили, что ЦБ в состоянии обеспечить стабильность после новых санкций.