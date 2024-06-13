Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле заявили о подготовке Россией ответа на новые санкции США

Песков: Россия готовит ответ на новые санкции США

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле думают над ответом на санкции, которые США ввели в отношении российских компаний и физлиц. Об этом пишет газета «Известия».

«Мы думаем над действиями, которые наилучшим образом будут соответствовать нашим интересам», — сказал официальный представитель Кремля.

До этого этого власти Китая потребовали от Вашингтона прекратить односторонние санкции против России, в которые были включены и компании и физические лица из КНР. На брифинге представитель китайского МИД также указал на то, что экономическое давление на фирмы и граждан Китая со стороны США необоснованно, так как Пекин непричастен к украинскому конфликту.

Вечером 12 июня минфин США расширил санкции против России в стремлении ослабить военно-промышленный комплекс страны. В «черный список» были внесены около 300 компаний, в том числе фирмы, связанные с IT и авиацией, а также Мосбиржа, ООО «Газпром Инвест», страховая компания «СОГАЗ» и т.д. Кроме того, под ограничения попали десятки физических лиц в странах Азии, Европы, Африки и на Ближнем Востоке.

В Кремле заявили, что ЦБ в состоянии обеспечить стабильность после новых санкций.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами