«Большая семерка» выделит Украине $50 млрд. За счет замороженных активов России

Лидеры «Большой семерки» договорились выделить Украине кредит в размере $50 млрд. Он будет погашаться за счет доходов от замороженных российских активов в Европе. О новых антироссийских мерах будет объявлено по итогам саммита G7, который стартует в Италии.

Лидеры стран G7 договорились до конца года предоставить Украине $50 млрд за счет использования замороженных российских активов, сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на администрацию президента Франции.

«У нас есть соглашение», — заявил представитель Елисейского дворца перед саммитом «Большой семерки» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США). Он пройдет в Италии 13-14 июня.

После начала российской военной операции на Украине в 2022 году западные страны заморозили активы ЦБ РФ примерно на €260 млрд, более двух третей из которых находятся в бельгийском Euroclear. По результатам прошлого года депозитарий получил с них доходы в размере €4,4 млрд, а с начала этого — еще €1,6 млрд. Ежегодно эти активы могут приносить €3-5 млрд прибыли.

Предполагается, что кредит Украине на $50 млрд будет погашаться за счет этих доходов. «Но если по тем или иным причинам российские активы будут разморожены или доходов от российских активов окажется недостаточно для финансирования кредита, то нам придется подумать о том, как разделить нагрузку по кредиту», — сказал представитель французской администрации.

Детали соглашения предстоит окончательно согласовать после саммита, на что может потребоваться некоторое время, добавляет источник Bloomberg.

США не первый месяц убеждают страны G7 выделить Украине кредит под залог доходов от активов России. Согласно плану Вашингтона, страны «Большой семерки» смогли бы предоставить Киеву $50 млрд уже этим летом. По словам источников СМИ, не все участники G7 были готовы на это: против якобы выступали Германия, Италия, Франция и Япония. Однако их отношение изменилось под давлением Вашингтона, который хочет согласовать план на саммите G7 в Италии и включить соответствующее положение в совместное заявление по итогам встречи.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подтвердил, что США работают над конкретным планом по использованию замороженных активов России для Украины и намерены представить его в совместной декларации лидеров G7.

«То, над чем мы работаем, является структурой, которая будет не общей, а вполне конкретной с точки зрения того, что повлечет за собой», — заявил Салливан журналистам на борту номер один по дороге в Италию.

Он добавил, что в итоговой декларации не будут прописаны все детали плана по использованию активов, поскольку «технические специалисты продолжают работу над ним».

Салливан добавил, что США не хотят ждать в вопросе использования доходов с российских активов: «Цель не ждать какой-то точки будущего, а предоставить необходимые для экономики Украины ресурсы сейчас».

В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством и обещал ввести ответные меры на использование прибыли от них. По словам министра Сергея Лаврова, у Москвы тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.