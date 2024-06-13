На Украине считают оставшиеся энергомощности недостаточными, чтобы пережить зиму

Украина лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, и оставшихся не хватит для того, чтобы пережить зиму. Такой прогноз в интервью Reuters сделал министр энергетики страны Герман Галущенко.

Он напомнил, что до зимы осталось пять месяцев.

«Если мы не сможем защититься сейчас... Мы не сможем произвести ремонт. 50 процентов (оставшихся в строю генерирующих мощностей — «Газета.Ru») недостаточно, чтобы пережить зиму», — заявил министр.

Галущенко указал, что сейчас жители Украины живут с ограничениями в электроснабжении даже летом, так как нет возможности покрыть уничтоженную генерацию. По его словам, страна на сможет перекрыть это за счет импорта.

11 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране уничтожены 80% тепловой генерации и треть гидрогенерации. По его словам, в последнее время Украина лишилась 9 ГВт мощностей. Он добавил, что у Киева есть «четкий план», как в этом году построить в стране до 1 ГВт газовой генерации, а в ближайшие годы - еще 4 ГВт.

До этого глава Центра исследования энергетики Александр Харченко сообщил, что отключения электричества будут происходить на Украине каждую зиму до 2027-2028 года. По его словам, отключения света будут длиться по восемь-десять часов ежедневно, а бесперебойной подачи электричества украинцы дождутся только в 2027 году при условии, что сойдутся «куча факторов».

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