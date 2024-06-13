Европейский Patriot: что особенного в переданной Украине ПВО SAMP/T

Италия объявила о поставке Украине второй зенитной ракетной батареи SAMP/T. Первую батарею французы поставили еще летом 2023 года, но не существует ни одного видео ее боевой работы. Такая тишина огорчает любителей военной техники. Ракета Aster, которой стреляет SAMP/T, уникальна из-за двигателей бокового управления, благодаря которым способна не поворачивать по дуге, как обычно делают ракеты, а будто бы сдвигаться в сторону невидимой рукой. О том, зачем это нужно для прямого попадания в цель и защиты от баллистических ракет — в материале «Газеты.Ru».

С корабля — на сушу

Франко-итальянский комплекс SAMP/T («земля-воздух средней дальности/наземный») разработан в начале XXI века и относится к тому же классу, что российский С-300/400, а также Patriot.

Это тяжелое маломобильное средство ПВО, компоненты которого размещены на нескольких машинах. Батарея состоит из пункта боевого управления (командной машины, где сидят операторы), радара кругового обзора Arabel, электрогенератора для радара и нескольких пусковых установок с восемью ракетами Aster-30 на каждой. Все компоненты соединяются между собой либо оптоволоконными кабелями, либо по радио в радиусе до десяти километров.

Ракета Aster изначально создавалась для ПВО крупных кораблей в двух вариантах: малой дальности Aster 15 и средней (большой) Aster 30. К пуску с помощью SAMP/T адаптирована лишь Aster 30, чья предельная дальность поражения составляет примерно 120 км. Ракета имеет две ступени примерно одинаковой длины, — толстую стартовую и потоньше маршевую, которая и поражает цель после отделения.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Активная радиолокационная головка самонаведения (АРЛГСН) заимствована у ракеты воздух-воздух МIСА после серьезной переработки. Благодаря АРЛГСН комплекс не нуждается в радаре подсвета и наведения, в отличие от базовых модификаций Patriot и C-400, чьи ракеты лишь принимают отраженные от цели импульсы наземной радиолокационной станции.

Осколочная боевая часть весит всего 15 кг, по сравнению с 150 кг у ракет С-300-400 и 90 кг у Patriot. Малую массу, по задумке конструкторов, должна компенсировать высокая точность попадания. В идеале оно должно быть прямым или очень близким — конус осколков летален в радиусе двух метров.

close 100% Радар Arabel Кадр из видео/French Army/YouTube

Радар Arabel считается слабым местом комплекса из-за сравнительно небольшой дальности обнаружения. Она примерно равна 120 км, но только если система заранее получила примерные координаты цели от радаров мощнее. Это позволяет сосредоточить «усилия» радара в узком луче, в противном случае цель удастся заметить лишь на значительно меньшей дистанции. Зато Arabel непрерывно вращается и покрывает 360 градусов вокруг себя, в отличие от радара Patriot, который сканирует сектор около 100 градусов. В скором времени Arabel планируют заменить куда более мощным Ground Fire 300.

Типичный сценарий перехвата должен выглядеть примерно так.

Вначале вражеский самолет или ракету фиксируют средства дальнего радиолокационного обнаружения и передают данные об этом на батарею по системе связи Link 16 (система военных коммуникаций, используемая военными в НАТО для обмена данными между кораблями, самолетами и войсками на суше). Когда цель оказывается в зоне действия радара, он берет ее на сопровождение. Если командование решает, что цель вражеская, отдается приказ об уничтожении (это может происходить и полностью автоматически). После этого сигнал с машины управления передается на пусковую установку и ракета стартует. Большую часть пути она летит по инерции, но при необходимости ей передают сигналы о коррекции курса. На терминальном участке включается активная система наведения, которая захватывает цель и передает данные о ней на бортовой компьютер. Компьютер с этого момента непрерывно рассчитывает необходимые маневры, чтобы поразить цель. В идеале — прямым попаданием.

Рулим без рулей

Уникальность Aster заключается не в дальности полета или способе наведения, и даже не в двухступенчатой схеме, а в методе маневрирования на терминальном участке. При подлете к цели ракета управляется не столько аэродинамическими рулями, сколько очень мощным двигателем поперечного управления, способным развивать тягу «вбок». Именно благодаря им можно достичь прямого попадания по скоростной и маневрирующей цели. Среди ракет, предназначенных для нижних слоев атмосферы, аналогичные возможности есть лишь у Patriot PAC-3.

close 100% Работа DACS ракеты Patriot PAC-3 MSE Lockheed Martin

Такой маневровый двигатель в англоязычной литературе называют DACS (divert and attitude control system — система управления отклонением и ориентацией). Впервые DACS разработали в США в 1990-х годах по итогам боевого применения Patriot во время войны с Ираком 1991 года. Тогда опытным путем выяснилось, что классические зенитные ракеты плохо подходят для перехвата оперативно-тактических ракет типа Scud-B с советской жидкостной баллистической ракетой Р-17. Об эффективности Patriot в ту войну споры шли десятилетиями, но все западные эксперты сошлись в двух вопросах.

Во-первых, баллистическую ракету необходимо уничтожать прямым попаданием, в идеале «распыляя» ее. В противном случае посеченная осколками, но сравнительно целая ракета продолжит падать по примерно той же траектории. Отличить ее от целой почти невозможно, и потому по уже сбитой ракете ЗРК будет производить лишние пуски. Вдобавок, даже «сбитая» ракета может упасть поблизости от цели, взорваться и нанести урон.

close 100% Ракета Aster 30. Двигатели бокового управления видны в передней части крыльев как пунктирные линии EUROSAM

Во-вторых, аэродинамические рули зенитных ракет малоэффективны на больших высотах, где удобно производить перехват баллистических целей. Это связано с тем, что такие рули создают усилие благодаря давлению набегающего потока воздуха. Следовательно, чем меньше давление, тем меньше эффективность, и потому они не могут «рулить» ракетой в вакууме или при полете с маленькой скоростью. Граница, где их эффективность теряется, условна, а повышение скорости отодвигает ее вверх за счет роста давления. Для системы С-300/400 обычно указывают предельную высоту перехвата в 25 километров, для классического Patriot PAC-2 — примерно такую же.

Однако по ее достижении ракеты не бьются о невидимый потолок, а окончательно теряют возможность совершать резкие маневры, и начинается эта потеря эффективности намного ниже. Особенно это важно, если перехватчику необходимо прямое попадание в активно маневрирующую баллистическую цель, вроде «Искандер» и ATACMS. Поэтому, поразмыслив над этой проблемой, американцы создали Patriot PAC-3, а Aster в общих чертах повторяет ту же идею.

Как управляется Aster

Рулевые ракетные сопла Aster расположены на передней части каждого из четырех крыльев. Места выхода горячих газов удалены от корпуса, чтобы рулевые импульсы не дестабилизировали обтекание ракеты набегающим воздухом. Все четыре сопла соединены с единственной камерой сгорания, которая активируется примерно за полторы секунды до попадания.

close 100% Работа двигателя бокового управления Aster 30 pvo.guns.ru

Если компьютер решает, что для попадания необходим маневр (например) влево, то система управления закрывает клапан между камерой сгорания и соплом на левой стороне ракеты, зато открывает на правой. Это создает поперечную тягу около 800 килограмм-сил, что при массе ракеты около 100 кг позволяет развить перегрузку в 8-9 g. Сопла расположены примерно в районе центра массы боевой ступени, и потому она не поворачивает по дуге по-ракетному, а будто бы сдвигается вбок невидимой рукой. Твердое топливо невозможно произвольно зажигать и тушить, и потому если необходимо лететь прямо, открываются все четыре клапана и сопла создают суммарно нулевой импульс.

Вместе с соплами работают и классические аэродинамические рули, размещенные в хвосте. Вся система в совокупности называется PIF-PAF («pilotage en force — pilotage aérodynamique fort» — при дословном переводе по словарю эта фраза бессмысленна, а общий смысл кажется туманным даже знатокам французского) и позволяет ракете маневрировать с перегрузками до 30 g на любых высотах, обеспечивая попадание как по самолетам, так и по баллистическим целям с отклонением менее одного метра.

Французская загадка

За оригинальную конструкторскую мысль французские (и итальянские) инженеры однозначно заслужили приз, но сколь эффективна Aster на практике? Ответов на этот вопрос меньше, чем хотелось бы, хотя в открытых источниках о ее испытаниях и эксплуатации не сообщается ничего плохого.

Так, известно, что в 2011 году на испытаниях выпущенная из SAMP/T Aster поразила израильскую ракету-мишень Black Sparrow, которая призвана имитировать советскую Р-17. При этом не ясно, маневрировала ли мишень, как на испытаниях американских Patriot PAC-3 и THAAD, и сколько было потрачено ракет.

close 100% Aster 30 SAMP/T MBDA via Abacapress.com/Reuters

В боевой обстановке Aster впервые использовали в марте 2024 года, когда французский фрегат перехватил несколько баллистических ракет хуситов, запущенных в сторону кораблей. Французы опубликовали видео перехвата, но оно малоинформативно: два мелких размытых пятна встречаются в небе и взрываются.

На другом видео отчетливо видно поражение хуситского дрона и резкий маневр ракеты перед этим. Однако несмотря на зрелищность, этот эпизод не дает никакой информации о боевой ценности Aster, поскольку сбить тихоходный дрон может любая ракета, если она в принципе функционирует.

close 100% Ракета Aster поражает дрон хуситов Armee francaise

Но самая большая, связанная с SAMP/T, загадка касается ее применения украинскими вооруженными силами. Первая батарея этого комплекса была поставлена Украине еще летом 2023 года, и с тех пор о ней нет ни одной заметной новости. Другие образцы современного западного вооружения регулярно появляются на видео либо с украинской, либо с российской стороны. На камеру много раз попадал и Patriot, включая как дневные, так и ночные ракетные пуски, и его обломки не раз фотографировали в Киеве.

Использование же аналогичного по роли SAMP/T сопровождается гробовым молчанием с украинской стороны. Некоторые эксперты связывают это с разными подходами США и Франции к медиа и публичности: якобы американцы не против редкой бесплатной рекламы, а французы не хотят привлекать внимание к вопросу. В это можно было бы поверить, если бы не многочисленные видео пусков французских зенитных ракет малого радиуса — Crotale. Может быть, Франция боится раскрыть детали именно о SAMP/T и Aster, куда более ценных со стратегической точки зрения?

Неизвестно, изменится ли этот подход после поставки второй батареи.