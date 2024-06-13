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В китайском зоопарке пытаются посадить на диету растолстевшего леопарда

Oddity Central: растолстевший леопард в китайском зоопарке не хочет садиться на диету

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hongxingxinwen/Weibo

Сотрудники китайского зоопарка пытаются посадить на диету растолстевшего леопарда, пишет Oddity Central.

Леопард, который содержится в зоопарке в провинции Сычуань, стал местной знаменитостью после того, как его фотографии разошлись по соцсетям. Правда, если для животного популярность обернулась славой, то на сотрудников зоопарка обрушилась критика — люди винили их в том, что они не могут обеспечить ему должный уход.

В итоге работники пообещали исправить ситуацию и посадить хищника на диету. Правда, пока им это не удается, так как животное отказываться есть специальную пищу и заниматься физической активностью. Однако леопард, которому исполнилось 16 лет, регулярно осматривается ветеринаром, который не отмечает у него проблем со здоровьем, кроме ожирения.

Ранее крокодил напал на ветеринара, который осматривал ему зубы, и едва не откусил мужчине голову.

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