СМИ: Россия начнет экспортировать ракету-убийцу командных пунктов

Россия до конца 2021 года экспортирует стартовую партию новейших авиационных бетонобойных ракет Х-59МКМ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на военно-дипломатический источник.

​«Первая серийная партия новейших ракет класса «воздух — поверхность» Х-59МКМ поступит иностранному заказчику до конца этого года, сейчас проводятся финальные испытания продукции», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, ракеты имеют уникальные характеристики и способны пробивать защиту различных военных сооружений, в частности, уничтожать защищенные подземные пункты управления противника. У ракеты есть дополнительный мощный многокомпонентный кумулятивный предзаряд для пробивания бетонных перекрытий или слоя земли, за которым скрыт объект, пояснил источник.

​Уточняется, что масса основной боевой части ракеты составляет 320 килограммов. Кроме того, Х-59МКМ оснащена инерциальной системой управления со спутниковой коррекцией.

Ране сообщалось, что в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021» Минобороны России подписало контракт с «НПО Машиностроения» на поставку гиперзвуковых ракет «Циркон» — серийные поставки начнутся с 2022 года.