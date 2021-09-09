СМИ: Россия начнет экспортировать ракету-убийцу командных пунктов

Россия до конца 2021 года экспортирует стартовую партию новейших авиационных бетонобойных ракет Х-59МКМ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на военно-дипломатический источник.
«Первая серийная партия новейших ракет класса «воздух — поверхность» Х-59МКМ поступит иностранному заказчику до конца этого года, сейчас проводятся финальные испытания продукции», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, ракеты имеют уникальные характеристики и способны пробивать защиту различных военных сооружений, в частности, уничтожать защищенные подземные пункты управления противника. У ракеты есть дополнительный мощный многокомпонентный кумулятивный предзаряд для пробивания бетонных перекрытий или слоя земли, за которым скрыт объект, пояснил источник.
Уточняется, что масса основной боевой части ракеты составляет 320 килограммов. Кроме того, Х-59МКМ оснащена инерциальной системой управления со спутниковой коррекцией.
Ране сообщалось, что в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021» Минобороны России подписало контракт с «НПО Машиностроения» на поставку гиперзвуковых ракет «Циркон» — серийные поставки начнутся с 2022 года.