Сотни афганских военных сдались «Талибану*» в северной провинции Кундуз

Сотни членов правительственных сил Афганистана сдались боевикам радикального движения «Талибан (организация запрещена в России)» вблизи города Кундуз — административного центра одноименной северной провинции, пишет The Washington Post.

По данным издания, это стало самым значительным «убытком» такого рода после вывода американских войск.

По словам двух офицеров ВС Афганистана, продержавшись несколько дней на военной базе на окраине Кундуза, целый корпус афганской армии сдался боевикам, передав «ценное оборудование, в основном американское». Сдавшихся военных талибы направилив другой район, где им предложили защиту при условии, что те не будут покидать провинцию.

За несколько дней до массовой сдачи в плен в Кундузе местные старейшины посетили базу недалеко от аэропорта города и попросили командиров сдаться талибам — те обязались не причинять им вреда, сказал изданию Заргул Алеми, член провинциального совета. Он сам бежал из провинции перед капитуляцией.

По его словам, после того, как некоторые командиры приняли соглашение о капитуляции вместе с частью солдат на базе, остальные силы отступили к близлежащему горному хребту.

В настоящее время в Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения «Талибан» на фоне вывода из страны военного контингента США, который находился там с 2001 года. В прошлом году США и «Талибан» подписали соглашение о перемирии — в рамках договоренностей американские войска должны покинуть Афганистан к 11 сентября.

Президент США Джо Байден заявил, что не сожалеет о решении вывести американские войска с территории Афганистана, так как местные силы безопасности должны сами сражаться за свою страну.

Талибы продолжают захватывать Афганистан. Накануне боевики заявили, что взяли Пули-Хумри — столицу северной провинции Баглан — на стратегически важной дороге из Кабула в Мазари-Шариф. «Талибан» захватил большую часть Кундуза за выходные. Сейчас талибы находятся на территории девяти афганский провинций — это более четверти всей территории страны.