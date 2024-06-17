Появилось видео, как «Газель» с отказавшими тормозами понесло в обрыв

Грузовой автомобиль едва не упал с обрыва в Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Сочи».

«По словам очевидца, у груженой «Газели» при спуске отказали тормоза. Водитель грузовика держал машину из всех сил. В моменте она чуть было не упала за бетонные блоки в обрыв», — говорится в сообщении.

На видео, которое сделал очевидец аварии, видно, что «Газель» в повороте завалилась на бетонные блоки и так проехала несколько десятков метров. После этого автомобиль встал на колеса. Отмечается, что в ДТП никто не пострадал.

До этого стало известно, что киллеры устроили ДТП на дороге в Московской области, чтобы попытаться совершить покушение на директора столичного рынка в Отрадном.

Инцидент произошел в феврале 2024 года - тогда в районе Павловского Посада киллеры спровоцировали ДТП, врезавшись в автомобиль директора рынка на ВАЗ-2107. После того как произошло ДТП, киллеры совершили покушение, но мужчина получил только ранения в шею и руку, и остался жив благодаря своевременной медицинской помощи.

Нападавшие скрылись, но были вскоре обнаружены и задержаны — часть из них в Краснодарском крае.

Ранее сообщалось, что в Петербурге Audi с московскими номерами врезался в стеклянную витрину магазина.