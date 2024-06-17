Белоусов поблагодарил освобожденных от должностей заместителей за работу

Министр обороны России Андрей Белоусов поблагодарил освобожденных от должностей заместителей за долгую работу. Об этом сообщает ТАСС.

Белоусов провел встречу с освобожденными от должностей указом президента первым заместителем Русланом Цаликовым, заместителями Николаем Панковым, Павлом Поповым и Татьяной Шевцовой.

В ходе встречи глава МО поблагодарил их за многолетнюю ответственную работу и пожелал чиновникам успеха в дальнейшей деятельности.

17 июня Путин освободил четырех заместителей министра обороны от должностей. Одновременно Путин назначил новых заместителей министра обороны РФ — Леонида Горнина на пост первого замглавы Минобороны РФ, а Павла Фрадкова и Анну Цивилеву на должности заместителей министра обороны.

Ранее Белоусов посетил командный пункт Воздушно-космических сил РФ.