«Ну что, кикиморы?»: Штурм спровоцировала слухи о романе

Певица Наталья Штурм спровоцировала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) слухи о новом романе.

Штурм опубликовала кадры, как мужчина носит ее на руках. На снимке, где артистка обнимает неизвестного, она подписала, что долго его ждала. Поклонники предположили, что мужчина на фото может быть ее возлюбленным. Артистка отдыхает на острове Сен-Мартен в Карибском море.

«Ну что, кикиморы, сидите? А ко мне мужик приехал. Охренительный!» — написала певица.

В октябре 2023 года Штурм сообщила, что ее обокрал любовник-иностранец по имени Пламен. 50-летний возлюбленный певицы начал вести себя странно на отдыхе в Испании. Мужчина тонким голосом просил ей вызвать такси в два часа ночи, когда они отдыхали в отеле. Звезда возмутилась подобному поведению и заперлась в своей комнате. На следующий день певица заметила, что из ее кошелька пропали €1500.

Штурм выразилась матом о ситуации. Певица предупредила дам, чтобы те не попали на уловки этого мошенника. По словам Штурм, аферист часто посещает сайты знакомств и просто «обожает» русских женщин.

Ранее фанаты посоветовали Штурм «не позориться»» после снимка с голым животом.