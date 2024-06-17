Нелегальные мигранты пытались попасть в Польшу в вагоне с керамзитом и попались

Нелегальные мигранты пытались попасть в Польшу в вагоне товарного поезда с керамзитом. Об этом со ссылкой на польскую пограничную охрану сообщает ТАСС.

По информации агентства, четверо нелегальных мигрантов попытались попасть на территорию Польши, спрятавшись в вагоне с керамзитом, который ехал из Белоруссии. Нарушители были засыпаны слоем сыпучего строительного материала, однако их все равно заметили сотрудники службы охраны железных дорог.

Нелегалами оказались граждане Алжира в возрасте от 21 до 29 лет. Один из них был ранее судим в Нидерландах за участие в преступной группе, а также совершение насилия в отношении представителя власти. Всех четверых отправили в специальный охраняемый центр для иностранцев. Отмечается, что это первый зафиксированный случай попытки нелегалов попасть в Польшу в товарном поезде.

Ранее в Польше раскрыли схему завоза нелегалов в страну с Запада.