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Нелегальные мигранты пытались попасть в Польшу в вагоне с керамзитом и попались

В Польше нелегальных мигрантов поймали в вагоне с керамзитом

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Depositphotos

Нелегальные мигранты пытались попасть в Польшу в вагоне товарного поезда с керамзитом. Об этом со ссылкой на польскую пограничную охрану сообщает ТАСС.

По информации агентства, четверо нелегальных мигрантов попытались попасть на территорию Польши, спрятавшись в вагоне с керамзитом, который ехал из Белоруссии. Нарушители были засыпаны слоем сыпучего строительного материала, однако их все равно заметили сотрудники службы охраны железных дорог.

Нелегалами оказались граждане Алжира в возрасте от 21 до 29 лет. Один из них был ранее судим в Нидерландах за участие в преступной группе, а также совершение насилия в отношении представителя власти. Всех четверых отправили в специальный охраняемый центр для иностранцев. Отмечается, что это первый зафиксированный случай попытки нелегалов попасть в Польшу в товарном поезде.

Ранее в Польше раскрыли схему завоза нелегалов в страну с Запада.

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