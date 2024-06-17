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Швейцария не связывалась с посольством РФ после саммита по Украине

Посольство РФ: Швейцария не выходила на связь после конференции по Украине

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Urs Flueeler/Reuters

Швейцарские власти не связывались с посольством РФ в Берне после конференции по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь дипмиссии Владимир Хохлов, передает РИА Новости.

«Власти Швейцарии с посольством России в Берне по данному вопросу не связывались», — сказал он.

Накануне глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис заявил, что Швейцария проведет дискуссии с РФ после конференции по Украине. Также он подчеркнул, что ни один из трех пунктов, утвержденных в заключительном коммюнике конференции, не может быть реализован без участия России.

Подписи под итоговым коммюнике конференции по Украине поставили представители 79 стран из 91 участвовавших. Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд, ОАЭ не подписали его. В итоговое коммюнике швейцарского саммита по Украине не вошел пункт с выводом войск.

Ранее Зеленский дал понять, что хочет видеть Россию на втором саммите мира.

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