Сестра Фриске рассказала, как часто ее путают с артисткой

Блогерша Наталья Фриске призналась в беседе с kp.ru, что ее часто путают с сестрой Жанной.

Фриске рассказала, что на премии МУЗ-ТВ пять человек ее назвали Жанной. Блогерша уточнила, что никогда не хвастается тем, что является сестрой известной певицы. По словам Натальи, даже когда ее путают на улице, она не рассказывает о родстве с Жанной.

«Вы знаете, я всегда скромно улыбаюсь, ну и, если где-то, где меня не знают, говорят: «Вы так похожи на Жанну». Я говорю: «Спасибо» — и все. На этом все. Я никогда не говорю, что я сестра, никогда не хвастаюсь этим. Потому что тот, кто знает – тот знает. Кто не знает – ну зачем?» — объяснила блогерша.

14 июня Фриске выступила на премии МУЗ-ТВ с группой «Блестящие», чтобы почтить память сестры. 15 июня 2015 года Жанны Фриске не стало из-за опухоли головного мозга.

Наталья Фриске стала солисткой группы «Блестящие» в 2007 году. Она пришла на замену своей сестры Жанны, которая на тот момент покинула коллектив. На данный момент она работает мастером перманентного макияжа и развивает свой блог.

Ранее сестра Фриске ответила хейтерам после выступления на премии.