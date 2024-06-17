Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сестра Фриске рассказала, как часто ее путают с артисткой

Сестра Фриске Наталья заявила, что никогда не хвастается родством с артисткой

close
100%
friske_natalia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Наталья Фриске призналась в беседе с kp.ru, что ее часто путают с сестрой Жанной.

Фриске рассказала, что на премии МУЗ-ТВ пять человек ее назвали Жанной. Блогерша уточнила, что никогда не хвастается тем, что является сестрой известной певицы. По словам Натальи, даже когда ее путают на улице, она не рассказывает о родстве с Жанной.

«Вы знаете, я всегда скромно улыбаюсь, ну и, если где-то, где меня не знают, говорят: «Вы так похожи на Жанну». Я говорю: «Спасибо» — и все. На этом все. Я никогда не говорю, что я сестра, никогда не хвастаюсь этим. Потому что тот, кто знает – тот знает. Кто не знает – ну зачем?» — объяснила блогерша.

14 июня Фриске выступила на премии МУЗ-ТВ с группой «Блестящие», чтобы почтить память сестры. 15 июня 2015 года Жанны Фриске не стало из-за опухоли головного мозга.

Наталья Фриске стала солисткой группы «Блестящие» в 2007 году. Она пришла на замену своей сестры Жанны, которая на тот момент покинула коллектив. На данный момент она работает мастером перманентного макияжа и развивает свой блог.

Ранее сестра Фриске ответила хейтерам после выступления на премии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами