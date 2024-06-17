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«Как были нацистами, так и остались»: экс-тренер РПЛ о запрете российских флагов на Евро

Тренер Божович раскритиковал запрет российских флагов на Евро-2024

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Анар Мовсумов/РИА Новости

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Динамо», черногорский специалист Миодраг Божович раскритиковал тот факт, что на чемпионате Европы — 2024 по футболу стали запрещать использовать российские флаги. Его слова приводит Sport24.

«Меня вообще не удивляет, почему в Германии начали запрещать российские флаги на Евро. Немцы как были нацистами, так и остались. Прочитайте книги по истории, и сделайте выводы, что это за страна и люди. Поэтому, думаю, для всех подобные запреты были ожидаемы», — сказал Божович.

Власти Германии запретили болельщикам проносить российскую символику в фан-зоны чемпионата Европы — 2024 по футболу.

Союз европейских футбольных ассоциаций инициировал запрет российских флагов на матчах сборной Украины на проходящем в Германии чемпионате Европы. Стюарды и сотрудники службы безопасности стадиона «Альянц Арена», где проходит в минуты написания новости первая игра украинской сборной на Евро-2024, были проинструктированы на данную тему и должны изымать национальные российские атрибуты на входе, чтобы избежать провокаций.

Ранее в РФС назвали правильным запрет российских флагов на матчах Украины.

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