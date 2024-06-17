Житель Приморья вытащил из-под капота своей машины живую змею

В Приморье змея оказалась под капотом машины местного жителя. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Инцидент произошел после того, как водитель обратил внимание на странные звуки, которые издавал его автомобиль марки Toyota. Позже он посмотрел под капот и обнаружил там амурского полоза.

Мужчина взял руками змею, после чего с помощью инструмента извлек из механизма. Затем он сбросил змею на песок, и она поползла в кусты.

Как сообщает Life со ссылкой на Shot, инцидент произошел в Находке. После того, как россиянин заглянул под капот, животное набросилось на него.

До этого в Сестрорецке семилетний мальчик во время прогулки с отцом заметил змею и решил покормить ее. Рептилии это не понравилось, и она вцепилась в несовершеннолетнего.

В результате мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. На ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах, они выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Уфе женщина попала в реанимацию после нападения ядовитой змеи.