Путин посоветовал США не волноваться из-за учений российской армии

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Президент России Владимир Путин во время интервью журналисту американского телеканала NBC Киру... Президент России Владимир Путин во время интервью журналисту американского телеканала NBC Киру...
Президент России Владимир Путин во время интервью журналисту американского телеканала NBC Киру...
kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что США не стоит волноваться из-за учений, которые Россия проводит на своей территории. Российский лидер дал интервью телеканалу NBC, которое опубликовано на сайте Кремля.

«А вот что происходит сейчас: сейчас на наших южных границах происходят учения Defender Europe. 40 тысяч личного состава, 15 тысяч единиц военной техники, часть из них переброшена с Американского континента прямо к нашим границам. Мы перебросили свою технику к американским границам? Нет. А что вы волнуетесь?» — сказал Путин.

Он уточнил, что Россия проводила плановые учения во множестве регионов — в частности, на Дальнем Востоке, на севере, в Арктике. Президент упомянул, что Соединенные Штаты проводили учения на Аляске, в непосредственной близости от российских границ.

«Но это на вашей территории. Мы даже на это внимания не обратили», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что Россия в рамках Венского договора проинспектирует один из районов Эстонии на фоне проходящих в республике военных учений НАТО «Весенний шторм».