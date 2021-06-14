Путин посоветовал США не волноваться из-за учений российской армии

Президент России Владимир Путин заявил, что США не стоит волноваться из-за учений, которые Россия проводит на своей территории. Российский лидер дал интервью телеканалу NBC, которое опубликовано на сайте Кремля.

«А вот что происходит сейчас: сейчас на наших южных границах происходят учения Defender Europe. 40 тысяч личного состава, 15 тысяч единиц военной техники, часть из них переброшена с Американского континента прямо к нашим границам. Мы перебросили свою технику к американским границам? Нет. А что вы волнуетесь?» — сказал Путин.

Он уточнил, что Россия проводила плановые учения во множестве регионов — в частности, на Дальнем Востоке, на севере, в Арктике. Президент упомянул, что Соединенные Штаты проводили учения на Аляске, в непосредственной близости от российских границ.

«Но это на вашей территории. Мы даже на это внимания не обратили», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что Россия в рамках Венского договора проинспектирует один из районов Эстонии на фоне проходящих в республике военных учений НАТО «Весенний шторм».