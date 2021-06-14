Путин: Россия не считает Китай военной угрозой

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Президент России Владимир Путин во время интервью журналисту американского телеканала NBC Киру... Президент России Владимир Путин во время интервью журналисту американского телеканала NBC Киру...
Президент России Владимир Путин во время интервью журналисту американского телеканала NBC Киру...
kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что не рассматривает Китай в качестве угрозы для национальной безопасности России, сообщает сайт Кремля.

Журналист NBC Кир Симмонс задал вопрос Путину о военной мощи Китая, упомянув, что китайский военно-морской флот достраивает свой четвертый авианосец. Также журналист напомнил, что Китай традиционно отказывается от участия в переговорах по ограничению вооружений, в том числе — ядерных.

«Первое, что хочу сказать, ‒ у нас с Китаем за последние годы, за последние десятилетия сложились отношения стратегического партнерства, которых в истории наших государств мы ранее не достигали. Большой уровень доверительности и сотрудничества, причем по всем направлениям: в политике, в экономике, в сфере технологий, в военно-техническом сотрудничестве. Мы не считаем, что Китай представляет для нас угрозу. Это дружественная страна. Она же не объявляет нас врагом, как это сделали в Соединенных Штатах», — ответил Путин.

Кроме того, российский лидер упомянул, что китайская экономика по многим параметрам уже превзошла американскую, опередив США в уровне торговых взаимоотношений с Европой и Россией. И именно этот факт, по мнению Владимира Путина должен настораживать Соединенные Штаты. По поводу военной мощи и конкретно четырех китайских авианосцев, президент России отметил, что они не представляют угрозы для российской территории.

«Кроме всего прочего, у нас огромная граница с Китаем, но она сухопутная. Вы думаете, что они направят свои авианосцы через нашу территорию, что ли? Ну это просто ни о чем для нас», — заявил Путин.

По поводу отказа Китая от участия в переговорах по ядерному разоружению, Путин отметил, что Китай имеет определенную свободу в этих действиях, так как общее количество стратегического ядерного оружия у этой страны значительно ниже, чем у России и Соединенных Штатов.

«Почему мы, страна с полуторамиллиардным населением, не можем поставить перед собой цель хотя бы достичь вашего уровня?», — привел российский лидер пример подобных аргументов с китайской стороны.

Владимир Путин резюмировал, что перекладывать на Россию ответственность за ядерное оружие Китая бессмысленно.

Ранее президент Владимир Путин рассказал, что будет с Россией после его ухода с поста президента.