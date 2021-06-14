Путин: Россия не считает Китай военной угрозой

Президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что не рассматривает Китай в качестве угрозы для национальной безопасности России, сообщает сайт Кремля.

Журналист NBC Кир Симмонс задал вопрос Путину о военной мощи Китая, упомянув, что китайский военно-морской флот достраивает свой четвертый авианосец. Также журналист напомнил, что Китай традиционно отказывается от участия в переговорах по ограничению вооружений, в том числе — ядерных.

«Первое, что хочу сказать, ‒ у нас с Китаем за последние годы, за последние десятилетия сложились отношения стратегического партнерства, которых в истории наших государств мы ранее не достигали. Большой уровень доверительности и сотрудничества, причем по всем направлениям: в политике, в экономике, в сфере технологий, в военно-техническом сотрудничестве. Мы не считаем, что Китай представляет для нас угрозу. Это дружественная страна. Она же не объявляет нас врагом, как это сделали в Соединенных Штатах», — ответил Путин.

Кроме того, российский лидер упомянул, что китайская экономика по многим параметрам уже превзошла американскую, опередив США в уровне торговых взаимоотношений с Европой и Россией. И именно этот факт, по мнению Владимира Путина должен настораживать Соединенные Штаты. По поводу военной мощи и конкретно четырех китайских авианосцев, президент России отметил, что они не представляют угрозы для российской территории.

«Кроме всего прочего, у нас огромная граница с Китаем, но она сухопутная. Вы думаете, что они направят свои авианосцы через нашу территорию, что ли? Ну это просто ни о чем для нас», — заявил Путин.

По поводу отказа Китая от участия в переговорах по ядерному разоружению, Путин отметил, что Китай имеет определенную свободу в этих действиях, так как общее количество стратегического ядерного оружия у этой страны значительно ниже, чем у России и Соединенных Штатов.

«Почему мы, страна с полуторамиллиардным населением, не можем поставить перед собой цель хотя бы достичь вашего уровня?», — привел российский лидер пример подобных аргументов с китайской стороны.

Владимир Путин резюмировал, что перекладывать на Россию ответственность за ядерное оружие Китая бессмысленно.

Ранее президент Владимир Путин рассказал, что будет с Россией после его ухода с поста президента.