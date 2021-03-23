Источник: военный самолет совершил аварийную посадку под Калугой

Военный самолет аварийно сел под Калугой, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По его словам, самолет «приземлился в аварийном режиме» на аэродроме.

Данных о судьбе экипажа в настоящее время нет.

По данным РЕН, аварию потерпел бомбардировщик Ту-22M3, его экипаж, предположительно, успел катапультироваться.

Позднее Минобороны сообщило, что три человека погибли при срабатывании катапульты, инцидент произошел на земле на аэродроме под Калугой.

Ту-22М3 — дальний бомбардировщик — является модификацией стратегического бомбардировщика Ту-22М.