Исчезнувшая с радаров НАТО подлодка идет на усиление Средиземноморской эскадры России

Подводная лодка «Ростов-на-Дону» направляется на усиление российской Средиземноморской эскадры, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Крыма.

Дизель-электрическая подлодка Б-237 «Ростов-на-Дону» совершает межфлотский переход после планового ремонта. Этот корабль относится к новейшему проекту 636.3 «Варшавянка», на вооружении которого находятся крылатые ракеты «Калибр».

«Ростов-на-Дону» вызвал переполох в противолодочных силах НАТО, которые в течении недели искали российскую подлодку в Средиземном море. До этого «Ростов-на-Дону» в последний момент обнаружили в Ла-Манше, что вызвало критику ВМС Великобритании в СМИ.

Средиземноморская эскадра оказывает поддержку военной операции Министерства обороны России в Сирии, подводные лодки проекта 636.3 «Варшавянка» осуществляли пуски крылатых ракет по целям Исламского государства Ирака и Леванта (запрещенная в России террористическая организация).

Ранее российская подлодка исчезла с радаров НАТО