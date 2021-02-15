Российские РЛС успешно опробовали на гиперзвуковых целях

Генеральный конструктор «НИИ дальней радиосвязи» Сергей Сапрыкин сообщил, что российские радиолокационные станции системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) были успешно опробованы на гиперзвуковых целях, передает РИА «Новости».

Журналисты задали ему вопрос о реагировании СПРН на перспективные вооружения, в том числе гиперзвуковые объекты. Сапрыкин ответил им, что эти задачи были отработаны.

По его словам, в ходе испытаний новых локаторов «проверки на перспективные цели прошли успешно».

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