Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предложили сделать единые стандарты отделки квартир для застройщиков

В России предложили разработать единые стандарты отделки квартир от застройщиков

close
100%
Александр Натрускин/РИА «Новости»

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов предложил создать федеральный стандарт отделки квартир со стороны застройщиков. Об этом пишет РИА Новости.

Он подчеркнул необходимость установления стандартов не только для отделочных материалов, но и для качества проводки, радиаторов и других элементов, чтобы покупателям квартир, а также молодым семьям, получающим жилье по государственным программам, не приходилось перерабатывать все с нуля и тратить лишние деньги и нервы на ремонт.

Гаврилов отметил, что текущая ситуация, где застройщики получают выгоду от готовой отделки, обусловлена не столько массовыми заказами материалов, сколько некачественной и дешевой отделкой.

Парламентарий подчеркнул важность того, чтобы застройщики не экономили на материалах, даже при отделке жилья экономкласса. Он выразил опасения по поводу использования токсичных материалов, таких как пенопласт, дешевые краски с содержанием вредных веществ, а также указал на важность выбора материалов, предназначенных специально для внутренних работ, чтобы избежать возможных проблем со здоровьем жильцов.

Гаврилов также предостерег от использования токсичных материалов, таких как линолеум, ламинат и виниловые обои, в теплых и влажных помещениях из-за выделения опасных веществ при контакте с теплом и влагой. Он подчеркнул, что некоторые материалы, например виниловые обои из ПВХ, могут быть опасны для здоровья из-за недостатка циркуляции воздуха, что может привести к хроническим отравлениям при длительном пребывании людей в помещении.

Ранее на первого замминистра ЖКХ Ставрополья возбудили дело из-за квартир для сирот.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами