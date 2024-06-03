В Госдуме предложили сделать единые стандарты отделки квартир для застройщиков

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов предложил создать федеральный стандарт отделки квартир со стороны застройщиков. Об этом пишет РИА Новости.

Он подчеркнул необходимость установления стандартов не только для отделочных материалов, но и для качества проводки, радиаторов и других элементов, чтобы покупателям квартир, а также молодым семьям, получающим жилье по государственным программам, не приходилось перерабатывать все с нуля и тратить лишние деньги и нервы на ремонт.

Гаврилов отметил, что текущая ситуация, где застройщики получают выгоду от готовой отделки, обусловлена не столько массовыми заказами материалов, сколько некачественной и дешевой отделкой.

Парламентарий подчеркнул важность того, чтобы застройщики не экономили на материалах, даже при отделке жилья экономкласса. Он выразил опасения по поводу использования токсичных материалов, таких как пенопласт, дешевые краски с содержанием вредных веществ, а также указал на важность выбора материалов, предназначенных специально для внутренних работ, чтобы избежать возможных проблем со здоровьем жильцов.

Гаврилов также предостерег от использования токсичных материалов, таких как линолеум, ламинат и виниловые обои, в теплых и влажных помещениях из-за выделения опасных веществ при контакте с теплом и влагой. Он подчеркнул, что некоторые материалы, например виниловые обои из ПВХ, могут быть опасны для здоровья из-за недостатка циркуляции воздуха, что может привести к хроническим отравлениям при длительном пребывании людей в помещении.

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