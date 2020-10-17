Армения сообщила, что сбила три беспилотника Азербайджана

Средства ПВО Вооруженных сил Армении сбили три азербайджанских беспилотника (БПЛА) в воздушном пространстве республики, написала в Facebook пресс-секретарь военного ведомства Армении Шушан Степанян.

«Сегодня с 16:30 до 17:45 подразделения ПВО сбили в воздушном пространстве Республики Армения три БПЛА противника», — написала Степанян.

Она добавила, что еще один беспилотник был уничтожен в воздушном пространстве непризнанного Нагорного Карабаха.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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