Азербайджанская армия наступает в направлении Физули в Карабахе

Минобороны Азербайджана сообщает, что армия республики ведет наступление в Карабахе в направлении города Физули, передает «Интерфакс».

«Во вторник, начиная с утренних часов, продолжается наступление азербайджанской армии в направлении города Физули», — подчеркивают в ведомстве.

Там уточняют, что в районе с 07.00 до 08.00 утра по местному времени азербайджанские силы уничтожили четыре армянских танка на Физули-Джебраильском направлении фронта.

Боевые действия продолжаются.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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