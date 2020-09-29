Азербайджанская армия наступает в направлении Физули в Карабахе
Минобороны Азербайджана сообщает, что армия республики ведет наступление в Карабахе в направлении города Физули, передает «Интерфакс».
«Во вторник, начиная с утренних часов, продолжается наступление азербайджанской армии в направлении города Физули», — подчеркивают в ведомстве.
Там уточняют, что в районе с 07.00 до 08.00 утра по местному времени азербайджанские силы уничтожили четыре армянских танка на Физули-Джебраильском направлении фронта.
Боевые действия продолжаются.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Армия Карабаха заявила об уничтожении самолета ВВС Азербайджана
— Стали известны подробности о сбитом самолете ВВС Азербайджана в Карабахе