Российский Су-27 вылетал на перехват самолетов США и Германии над Балтикой

Российский истребитель Су-27 поднимался на перехват патрульных самолетов США и Германии над Балтийским морем, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

Две воздушные цели, приближавшиеся к российской границе, были засечены над нейтральными водами Балтики, указано в сообщении Минобороны. Поднявшийся в воздух Су-27 идентифицировал цели как самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США и самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВМС Германии.

Российский истребитель сопроводил самолеты над акваторией Балтийского моря, нарушения границ России допущено не было, отметили в министерстве.

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