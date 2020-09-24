Два стратегических бомбардировщика РФ вновь облетели границы Белоруссии

Два российских стратегических бомбардировщика ТУ-160 совершили облет у границ Белоруссии в рамках учений «Славянское братство». Об этом сообщает Минобороны РФ, передает «Интерфакс», ссылаясь на Минобороны РФ.

«24 сентября 2020 г. два российских сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 Дальней авиации с аэродрома Энгельс (Саратовская обл.) совершили специальный полет вдоль северо-западной, западной и юго-западной границы Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

22 сентября два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 пролетели вдоль белорусских границ в рамках совместных учений.

Ранее в Минобороны России заявили, что совместные российско-белорусские учения «Славянское братство — 2020» не направлены против третьих стран. Первый этап учений начался 14 сентября на белорусском полигоне «Брестский» и завершится 25 сентября. Второй этап учений начался 22 сентября.

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