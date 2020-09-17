В тактике противостоянии США и России в Сирии замечены изменения

Елизавета Мележенкова

Американская армия меняет стратегию противостояния с российскими военными в Сирии, со стороны США были замечены новые провокации. Об этом сообщает «Русская весна».

Так, США нарушили договоренности о взаимодействии сторон. Во время патрулирования населенных пунктов в провинции Эль-Хасака российскими силовиками на их сопровождение вылетели два американских боевых вертолета AH-64 Apache.

Предполагается, что таким образом американская сторона пытается по-новому контролировать передвижение российских патрулей — с воздуха с помощью с ударных вертолетов.

Кроме того, журналисты отмечают, что после тарана бронемашины военной полицией американская армия не встает на пути российских патрулей.

Авторы материала отмечают, что тактика США могла измениться после того как 25 августа в районе населенного пункта Дерик российская техника врезалась в бронеавтомобиль американских военных, в результате чего пострадали находившиеся в машине люди.

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