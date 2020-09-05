Самолеты-разведчики НАТО за год нарастили активность у границ России

Интенсивность авиаразведки НАТО у границ РФ в 2020 году выросла более чем на 30% по сравнению с 2019 годом. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает «Интерфакс».

«В последнее время государства Североатлантического союза активизировали разведывательную деятельность. Интенсивность применения разведывательной авиации НАТО у границ России увеличилась более чем на 30% по сравнению с прошлым годом, в августе прошлого года - 87 полетов, сейчас — около 120», — сказал Шойгу.

По его словам, только за период с 23 августа по 2 сентября авиация ВКС России не менее 10 раз «перехватывала» самолеты-разведчики над Балтийским, Баренцевым и Черным морями.

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