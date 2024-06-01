Еще два фаната выбежали на поле в финале Лиги чемпионов в футболках «Mellstroy»

Еще два фаната выбежали на поле в футболках с надписью «Mellstroy» во время финала Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и мадридским «Реалом». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Mellstroy — никнейм блогера из Белоруссии, который обещал 30 миллионов рублей тому, кто выбежит на поле во время финала Лиги чемпионов.

Сейчас идет 80-я минута матча. «Реал» выигрывает со счетом 1:0. Единственный мяч забил Даниэль Карвахаль.

«Реал» является 14-кратным победителем самого престижного европейского клубного турнира, что является рекордом. «Боруссия» имеет на своем счету одну победу.

Действующим победителем Лиги чемпионов является английский «Манчестер Сити», который обыграл в финале миланский «Интер». Встреча завершилась со счетом 1:0.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы, который пройдет на полях Германии.

Ранее фанат выбежал на поле во время финала ЛЧ в футболке «Mellstroy».