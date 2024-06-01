Терапевт рассказала о несуществующих болезнях, которые часто «выявляют» врачи

Врачи время от времени диагностируют заболевания, которых официально не существует. За ошибочными диагнозами могут скрываться более серьезные проблемы со здоровьем, рассказала агентству «Прайм» врач-терапевт Анна Жукова.

В первую очередь, это касается такого диагноза, как «вегетососудистая дистония» (ВСД). Его нет в Международной классификации болезней (МКБ-10).

«На самом деле за такими жалобами могут маскироваться серьезные заболевания, которые требуют правильного подхода в диагностике и лечении», — рассказала врач.

Остеохондроз, песок в почках (микронефролитиаз) и авитаминоз также не являются болезнями. Эти диагнозы могут быть начальными стадиями серьезных заболеваний. Они требуют более тщательного подхода к диагностике и лечению.

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