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Сигнал ракетной опасности запустили в Белгороде

В Белгороде и Белгородском районе запущен сигнал ракетной опасности

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Shutterstock/AyhanTuranMenekay

В Белгороде и Белгородском районе запущен сигнал ракетной опасности. Об этом сообщили в Telegram-канале белгородской мэрии.

«Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство», — обратились к жителям в мэрии.

В МЧС также сообщили, что сирену ракетной опасности запустили в Белгороде и Белгородском района в пятый раз за сутки.

В 23:23 губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил об отбое сигнала ракетной опасности в Белгородской области.

До этого военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что Вооруженные силы Украины начали обстреливать «старую» территорию России вооружением западного производства.

Он опубликовал фотографии обломков снарядов американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые были найдены в Белгороде после обстрела 1 июня.

Сообщалось также, что в Белгородской области при атаке дрона на автомобиль пострадал один житель.

Ранее ВСУ атаковали приграничный регион с помощью FPV-дрона.

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